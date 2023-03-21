Против председателя совета «Мемориала» Олега Орлова возбудили уголовное дело о дискредитации армии

В отношении председателя совета общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Олега Орлова возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Орлов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Олег Орлов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В марте прошлого года суд в Москве оштрафовал господина Орлова на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии (ст. 20.3.3. КоАП) после того, как правозащитник вышел с плакатом на Манежную площадь в рамках акции протеста против военной операции на Украине. По уголовной статье о дискредитации господину Орлову грозит штраф до 300 тыс. руб., либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, либо арест до шести месяцев.

Ранее сегодня, 21 марта, полиция пришла с обыском к столичным сотрудникам «Мемориала», а также в здание правозащитного центра на Малом Каретном в Москве. Как сообщил «Мемориал», обыски проходили у господина Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова, председателя правления общества Яна Рачинского, матери представительницы московского «Мемориала» Александры Поливановой — Марины, а также Ирины Островской, Галины Иорданской и Алены Козловой.

«Мемориал» со ссылкой на постановление сообщил, что «в отношении неустановленных сотрудников» центра 3 марта возбудили уголовное дело. Им вменяется то, что в списки жертв политического террора попал человек, приговоренный к лагерям за работу в немецком полицейском отряде, и еще двое — «за измену Родине военнослужащим».

«Мемориал» и «Международный Мемориал» были ликвидированы Верховным судом России по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы в декабре 2022 года. Обвинение утверждало, что организация скрывала «факт выполнения функции иностранного агента». Сотрудники «Мемориала» эти претензии отвергали и говорили, что законных оснований для ликвидации общества нет.

Эрдни Кагалтынов