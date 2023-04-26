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Коммерсантъ FM
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Боррель осудил установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт (КПП) у Лачинского коридора противоречит призывам Европы к снижению напряженности. КПП установили 23 апреля. Сегодня, 26 апреля, Минобороны Азербайджана подняло на нем флаг.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Создание Азербайджаном в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта у Лачинского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности и решению проблем путем диалога. ЕС продолжает содействовать миру и стабильности на Южном Кавказе. Права и безопасность армян в Карабахе должны быть обеспечены»,— написал дипломат в Twitter.

Госпогранслужба Азербайджана говорила, что установила КПП для предотвращения переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении. Совет безопасности Нагорного Карабаха назвал неприемлемой блокаду коридора. Армения призывала Россию содействовать в предотвращении установки КПП, а также направила иск к Азербайджану в Международный суд ООН.

О конфликте сторон — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Лаура Кеффер

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