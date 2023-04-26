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Коммерсантъ FM
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Армения обратилась в суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Армения направила иск против Азербайджана в Международный суд ООН из-за установки им КПП в Лачинском коридоре. Об этом сообщила пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным юридическим вопросам Асмик Самвелян.

«Армянская сторона обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления Азербайджаном КПП у реки Акари (Лачинский коридор.— "Ъ"), что является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года»,— рассказала ТАСС госпожа Самвелян.

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор 23 апреля. Пограничники якобы ввели эту меру для предотвращения переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении. Совет безопасности Нагорного Карабаха назвал неприемлемой блокаду Лачинского коридора. МИД Армении призывал Россию содействовать в предотвращении установки КПП. МИД России говорил о росте количества нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе со стороны как Азербайджана, так и Армении.

Сегодня Минобороны Азербайджана провело торжественную церемонию поднятия флага на КПП.

О конфликте сторон — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Лаура Кеффер

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