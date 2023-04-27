Блогер Блиновская хотела улететь в Узбекистан после возбуждения дела о неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская, задержанная ранее при попытке пересечь границу России, планировала улететь в Узбекистан. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к следствию. В отношении госпожи Блиновской возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых ей удалось легализовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елена Блиновская в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщил источник «Ъ», Елена Блиновская планировала выехать из России в Белоруссию, откуда потом хотела улететь в Узбекистан. Для пересечения границы она арендовала автомобиль Maybach. В Смоленской области на границе с Белоруссией госпожу Блиновскую задержали. СКР опубликовал видео задержания.

О возбуждении уголовного дела в отношении Елены Блиновской ранее сегодня сообщил Следственный комитет России. По данным следствия, госпожа Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила за период с 2019 по 2021 год налог на общую сумму свыше 918 млн руб. Часть полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств — свыше 43 млн руб.— блогеру удалось легализовать за счет их перечисления с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций.

Милена Костерева