Блогер Блиновская хотела улететь в Узбекистан после возбуждения дела о неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская, задержанная ранее при попытке пересечь границу России, планировала улететь в Узбекистан. Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к следствию. В отношении госпожи Блиновской возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых ей удалось легализовать.
Елена Блиновская в 2019 году
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Как сообщил источник «Ъ», Елена Блиновская планировала выехать из России в Белоруссию, откуда потом хотела улететь в Узбекистан. Для пересечения границы она арендовала автомобиль Maybach. В Смоленской области на границе с Белоруссией госпожу Блиновскую задержали. СКР опубликовал видео задержания.
О возбуждении уголовного дела в отношении Елены Блиновской ранее сегодня сообщил Следственный комитет России. По данным следствия, госпожа Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила за период с 2019 по 2021 год налог на общую сумму свыше 918 млн руб. Часть полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств — свыше 43 млн руб.— блогеру удалось легализовать за счет их перечисления с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций.