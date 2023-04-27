Полиция проверяет уральский «Мемориал» на дискредитацию армии

Правоохранительные органы пришли в екатеринбургский офис «Мемориала» (иностранный агент, федеральная организация ликвидирована Верховным судом), а также к его главе Алексею Мосину. Как сообщили источники «Ъ» и «РИА Новости» в силовых структурах, проверка ведется из-за материалов на сайте организации, в которых полиция усмотрела дискредитацию армии.

Как рассказал «Ъ» источник, уральский «Мемориал» также проверяют по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной нежелательной НПО). По данным источника, проверка идет из-за того, что Алексей Мосин в марте якобы привез из-за границы €8,5 тыс. наличкой, которые могли быть получены от американского фонда NED.

В июне 2022 года в офисе уральского «Мемориала» уже проходили обыски. Поводом для проверки стал анонимный донос о распространении офисом экстремистской литературы. В итоге была изъята техника и 40 книг.

В марте в московском офисе «Мемориала» у юристов и историков организации прошли обыски по статье о реабилитации нацизма. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о дискредитации армии в отношении сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова.

Подробнее — в материале «Следователи скачивают архив "Мемориала"».

Анастасия Ларина