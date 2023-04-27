Главе уральского «Мемориала» грозит два протокола за дискредитацию армии

Полиция составит два протокола за дискредитацию вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении главы уральского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ) Алексея Мосина. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, поводом стали публикации на сайте организации, в которых осуждалась специальная военная операции РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Утром 27 апреля силовики в присутствии господина Мосина провели оперативные мероприятия в офисе «Мемориала». Сейчас его доставляют в отдел полиции на ул. Фрунзе.

Алексей Мосин подтвердил «Ъ-Урал», что в отношении него планируют составить протоколы за дискредитацию. Подробный комментарий он пообещал дать позже.

По словам источника, силовики также проверяют мемориал на ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной нежелательной НПО). Поводом для подозрений якобы стало то, что в конце марта Алексей Мосина привез из-за границы €8,5 тыс. «наличкой». Эти деньги, по словам собеседника, он мог получить от американского фонда NED.

«"Мемориал" изначально был создан для работы по реабилитации невинно осужденных в период сталинских репрессий, которые никто не отрицает. Но со временем, организация залезла под ЦРУ США и начала лезть в политику. После этого у них и начались проблемы, т.к. стали путать свою деятельность по восстановлению памяти жертв с принятием решений как внутри страны, так и по вопросам внешней политики нашей страны»,– заявил источник.

Напомним, в июне прошлого года сотрудники центра «Э» провели обыски в офисе уральского общества «Мемориал». Поводом стал анонимный донос о том, что якобы общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг, включая запрещенные. Впоследствии изъятые вещи были возвращены.

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