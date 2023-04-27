Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число сотрудников «Яндекса» за границей увеличилось в три раза

В 2022 году число сотрудников компании «Яндекс», которые работают из международных хабов, увеличилось почти три раза по сравнению с 2021 годом и превысило 1,7 тыс. человек. Это примерно 8% всех сотрудников компании. Данные головной компании Yandex N.V. приводит РБК.

Общий прирост штата сотрудников за год составил 16% (всего в компании работают 20,9 тыс. человек). При этом в эту цифру не учитывает сотрудников «Яндекса», которые работают в формате неполного рабочего дня.

Бывший генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, говорила газете The New York Times в середине года, что из других стран работали 2,5 тыс. сотрудников компании.

Однако нужно учитывать, что «Яндекс» также развивает бизнес в странах СНГ (сервис поиска), в Африке, странах Европы, ОАЭ — такси Yango, в Турции — поиск и навигацию. Как рассказал РБК глава сервиса Superjob Алексей Захаров, «Яндексу» проще нанять для работы в других странах сотрудников из России, поскольку у компании высокие требования к разработчикам.

По данным российского правительства, спрос на IT-кадры увеличился на 63% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, как отмечают аналитики, срок поиска кандидатов на вакансии в IT-сфере вырос сильнее, чем в среднем по рынку.

Как Россия справляется с дефицитом кадров — в материале «В IT по требованию».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...