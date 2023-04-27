Число сотрудников «Яндекса» за границей увеличилось в три раза

В 2022 году число сотрудников компании «Яндекс», которые работают из международных хабов, увеличилось почти три раза по сравнению с 2021 годом и превысило 1,7 тыс. человек. Это примерно 8% всех сотрудников компании. Данные головной компании Yandex N.V. приводит РБК.

Общий прирост штата сотрудников за год составил 16% (всего в компании работают 20,9 тыс. человек). При этом в эту цифру не учитывает сотрудников «Яндекса», которые работают в формате неполного рабочего дня.

Бывший генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, говорила газете The New York Times в середине года, что из других стран работали 2,5 тыс. сотрудников компании.

Однако нужно учитывать, что «Яндекс» также развивает бизнес в странах СНГ (сервис поиска), в Африке, странах Европы, ОАЭ — такси Yango, в Турции — поиск и навигацию. Как рассказал РБК глава сервиса Superjob Алексей Захаров, «Яндексу» проще нанять для работы в других странах сотрудников из России, поскольку у компании высокие требования к разработчикам.

По данным российского правительства, спрос на IT-кадры увеличился на 63% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, как отмечают аналитики, срок поиска кандидатов на вакансии в IT-сфере вырос сильнее, чем в среднем по рынку.

Как Россия справляется с дефицитом кадров — в материале «В IT по требованию».

Анастасия Ларина