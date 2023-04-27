Единая и предварительная Россия

«Единая Россия» в среду обсудила промежуточные итоги внутрипартийных праймериз. Основным докладчиком стал заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов, а в качестве поддерживающих его экспертов выступили глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин и гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. Спикеры порадовались тому, что в этом году в предварительном голосовании участвуют много «девочек» и 81 участник специальной военной операции, задались риторическим вопросом о том, почему подобную процедуру не используют оппозиционные партии, и заверили, что кандидаты ЕР — это люди дела. В заключение участники дискуссии пришли к выводу, что доминирование единороссов продлится еще 15–20 лет, ведь в партии сейчас те, которые «толкают», а не «толкуют».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экспертный круглый стол, посвященный завершению регистрации кандидатов на предварительное голосование «Единой России» (ЕР), прошел 26 мая в здании Центрального исполкома партии. Роль основного докладчика взял на себя замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, который в основном оперировал позитивной для партии статистикой.

По его словам, по сравнению с 2018 годом конкурс на праймериз вырос с 4,8 до 5,3 кандидата на одно место. Выборщиками уже изъявили желание стать почти 4% от всех избирателей регионов, где проходит предварительное голосование. Особенно господина Перминова порадовало, что 44% участников праймериз — это женщины: «Уже сейчас можем констатировать, что количество девочек, зарегистрированных кандидатами, уже превысило ту цифру, которую мы наблюдали в 2022 году». Увидел партиец и тренд на большую вовлеченность молодых людей, ведь 28% участников не исполнилось и 35 лет (правда, в 2022 году этот показатель был больше — 36%). 48% участников праймериз в 2023 году — это члены партии, 19% — ее сторонники и 33% — беспартийные. «На наших глазах формируется блок партийных, сторонников и беспартийных»,— продолжал излучать позитив единоросс. Он также сообщил, что на предварительное голосование зарегистрировался 81 участник специальной военной операции (СВО), которым помогут отдельно.

Замсекретаря генсовета также поведал, что партия проводила социологические исследования по вопросу о том, каких кандидатов хотели бы видеть избиратели. «По опросам, у людей есть предпочтения к людям дела, которые умеют добиваться результата и которые контролируют данные обязательства»,— приоткрыл завесу над социологической тайной Сергей Перминов. В ходе дискуссии он также пообещал, что на этих праймериз даже будет проведена тестовая атака «хакерами». А говоря о кадровом проекте «Полистарт», отдельно упомянул его направление, ориентированное на обучение партийных политтехнологов, которые составят мощный «политтехнологический фундамент» ЕР на последующих выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФоРГО Константин Костин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава ФоРГО Константин Костин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вы только что похоронили огромные надежды политтехнологического сообщества, рассказав о том, что у партии достаточно собственных политтехнологов, которых вы думаете за ближайшие два года соответствующим образом подготовить, чтобы они были способны вести федеральную кампанию по выборам 2026 года»,— подхватил эстафету Константин Костин. Его тоже порадовала новость о широком участии в праймериз женщин. «Хорошо бы, чтобы они не только участвовали в предварительных процедурах, а побеждали и занимали соответствующие выборные должности»,— поставил эксперт единороссам новую задачу. В своем выступлении господин Костин упомянул «фактор отложенного выбора», или «фактор отложенных решений». Он состоит в том, что на фоне СВО и внешнего давления происходит общественная консолидация, а проблемные решения и вопросы откладываются обществом на потом. Перед политической системой в такой ситуации встает необходимость фиксации. Парламентская оппозиция не может найти себе повестку, а партии власти наиболее выгодно работать в рамках инерционного сценария, объяснял политолог. «Партии надо делать то, что от нее избиратели ожидают»,— уточнил он, пояснив, что смена идеологической парадигмы стала бы, «мягко говоря», рискованным решением. Значит, ЕР надо сосредоточиться все на той же социальной поддержке и «сервисности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дмитрий Орлов, в свою очередь, постарался быть «лапидарным» и построил свое выступление тезисно. Он отметил фактически более раннее по сравнению с прошлым годом начало губернаторских кампаний, что идет на пользу ЕР, так как в этой ситуации главам регионов выгодно опираться на партию там, где их кампании совпадают с выборами в региональные парламенты. У граждан повышается интерес к региональной и муниципальной проблематике, продолжал эксперт, отражением чего является и высокая конкуренция на праймериз ЕР: только 14% участников этого голосования являются действующими депутатами. При этом патриотическая консолидация коснулась даже тех регионов, где раньше была сильна оппозиция, уверен господин Орлов. Что же касается самих праймериз, то самая напряженная борьба, по его оценке, ожидается в регионах с наиболее сложной внутриэлитной конфигурацией и там, где в 2021–2022 годах сменились губернаторы. Наиболее высокую явку в АПЭК ожидают в Башкирии, Бурятии, Кемеровской и Ростовской областях, а также в новых регионах. Наконец, Дмитрий Орлов посчитал «поистине удивительным фактом» то, что оппозиционные партии до сих пор не выстроили никакого механизма, подобного праймериз ЕР. Другие участники дискуссии его удивление поддержали.

«Конечно, развитие и трансформация партийной системы неизбежно… Но то, что ЕР будет ее основанием, по крайней мере на ближайшие 15–20 лет,— это бесспорно»,— обрадовал присутствующих Константин Костин в завершение дискуссии. Способности партии и любой большой «политической машины» властвовать зависят от способности бороться за власть, философски констатировал Дмитрий Орлов, добавив, что как машина не едет без водителя, так и страна не идет вперед без элиты. «Всегда есть люди, толкающие жизнь вперед и толкующие о ней. Нужны толкающие»,— заключил политолог. «Мы не боимся ответственности и регулярно об этом заявляем»,— напомнил в ответ Сергей Перминов, подчеркнув, что вообще-то партии об этом заявлять и не надо, так как об этом и так говорят ее дела.

Андрей Винокуров