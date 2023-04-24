Спикеры меняются в голосе

«Единая Россия» завершает прием заявок на участие в предварительном партийном голосовании на выборах депутатов всех уровней. В большинстве заксобраний, как подсчитал “Ъ”, действующие спикеры рассчитывают продлить свои полномочия и уже заявились на праймериз. Однако есть и те, кто заранее отказался от борьбы и за пост, и за мандат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” источник, близкий к руководству Калмыкии, спикер Верховного хурала республики единоросс Анатолий Козачко покинет занимаемый пост по истечении полномочий действующего созыва парламента. На выборы нового созыва 10 сентября он не выдвигается, добавил собеседник “Ъ”. По данным сайта предварительного партийного голосования «Единой России» (ЕР), господин Козачко не подавал документы на праймериз. Срок подачи заявок, напомним, истекает в четверг, 27 апреля.

Анатолию Козачко 73 года, он руководит Хуралом последние три созыва. Он пришел в калмыцкую политику еще в 1973 году, став инструктором парткома КПСС Яшалтинского района. В 1979-м окончил саратовскую Высшую партийную школу, в 1989-м был избран депутатом Верховного совета СССР. После развала Союза некоторое время руководил райсоветом и администрацией Яшалтинского района, а в 1998 году стал замминистра сельского хозяйства Калмыкии при ее первом и единственном президенте Кирсане Илюмжинове. К 2003 году господин Козачко дорос до должности премьера республики, на которой провел четыре года. В 2008-м возглавил Хурал. Вскоре господина Илюмжинова сменил Алексей Орлов, а затем господина Орлова в 2019 году — Бату Хасиков.

По словам источника “Ъ”, действующий спикер достался господину Хасикову «в наследство от Орлова», поэтому глава региона и по совместительству секретарь республиканского отделения ЕР не заинтересован в его переизбрании, «да он и сам никаких амбиций (по поводу продления полномочий.— “Ъ”) не имеет, спокойно собирает вещи». Собеседник объясняет, что Анатолий Козачко самоустранился от конфликта, который возник между частью депутатов-единороссов и новым губернатором в начале его срока, и поэтому в «команду Хасикова точно не входит: и нашим и вашим — так не получится». Напомним, в 2020 году девять депутатов Хурала во главе с руководителем фракции ЕР Саглар Бакиновой направили открытое обращение президенту Владимиру Путину с жалобами на высокую смертность от COVID-19, фактически связав ее с действиями главы республики. Они также безуспешно пытались вынести вопрос о вотуме недоверия господину Хасикову на рассмотрение Хурала. Позднее госпожа Бакинова была лишена поста главы фракции и должности зампреда парламента, но не мандата. Что касается господина Хасикова, то он намерен в 2024 году переизбраться на второй срок и хотел бы видеть лояльный Хурал, резюмирует источник. Получить комментарий господина Козачко “Ъ” не удалось.

Помимо Калмыкии в сентябре 2023 года обновятся составы заксобраний еще 17 субъектов. В двух регионах — Запорожской и Херсонской областях — они должны быть избраны впервые. В большинстве случаев действующие спикеры уже заявились на праймериз. Участвуют в предварительном голосовании «Единой России» Константин Толкачев (Башкирия), Владимир Павлов (Бурятия), Алексей Еремеев (Якутия), Юрий Кон (Забайкальский край), Екатерина Прокопьева (Архангельская область), Марина Дмитриева (Ивановская область), Александр Ведерников (Иркутская область), Валерий Малышев (Ульяновская область), Михаил Боровицкий (Ярославская область), Александр Лутовинов (Ненецкий автономный округ), Денис Мирошниченко (Луганская народная республика) и Владимир Бидевка (Донецкая народная республика).

Пока не заявились на праймериз только многолетний спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев, глава парламента Кузбасса Алексей Зеленин, председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев, спикер Смоленской облдумы Игорь Ляхов и председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Получить комментарий господ Штыгашева и Зеленина “Ъ” не удалось. Собеседники “Ъ” в Хакасии приводят разные версии относительно участия Владимира Штыгашева в выборах: один уверен, что тот еще заявится, другой — что «партия не видит его в списках». Источник, впрочем, не исключает, что в таком случае господин Штыгашев может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Александр Ищенко заявил “Ъ”, что подаст документы на этой неделе. Источники “Ъ” в смоленском реготделении утверждают, что Игорь Ляхов, как и пять лет назад, возглавит список ЕР на выборах в облдуму, поэтому будет утвержден на позицию «паровоза» президиумом Генсовета. Обычно высшее партийное руководство «Единой России» ставит первыми номерами губернаторов, но в 2018 году Смоленскую область возглавлял представитель ЛДПР Алексей Островский. В 2023-м его в статусе врио сменил выходец из федерального правительства Василий Анохин. Владимир Киселев, как утверждает собеседник “Ъ” во владимирском заксобрании, также еще заявится на праймериз. Но при этом станет он, вероятно, не председателем, а сенатором по законодательной квоте региона. «Не секрет, что такой сценарий рассматривался еще в 2018 году, однако тогда Владимиру Николаевичу пришлось задержаться на фоне известных событий (победу на губернаторских выборах одержал представитель ЛДПР Владимир Сипягин.— “Ъ”)»,— добавил источник.

Участие спикера в праймериз еще не говорит о том, что он сохранит кресло. Источники “Ъ” в Башкирии, Ульяновской и Ярославской областях уверены, что тамошние председатели сумеют это сделать. А вот собеседники в Бурятии говорят о вероятной замене Владимира Павлова на зампреда бурятского правительства Петра Мордовского. Может отойти от руководства забайкальским парламентом и Юрий Кон (Кон Ен Хва), который стал председателем в 2021 году, после смерти предыдущего спикера Игоря Лиханова. Как «50 на 50» оценивают собеседники “Ъ” в Иркутской области шансы Александра Ведерникова на переизбрание председателем: губернатору Игорю Кобзеву может не нравиться независимость законодательного собрания от исполнительной власти, предполагает источник “Ъ” в парламенте.

Андрей Прах; Влад Никифоров, Иркутск; корсеть “Ъ”