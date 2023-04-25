В свердловском поселке Сосьва из колонии эвакуировали более 200 осужденных

Из-за пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) эвакуировали 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23, сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

По оперативной информации ГУ МЧС области, в поселке Сосьва горят горбыль, пиломатериалы и строения, туда направлен вертолет Ми-8 и группировка пожарных. По данным ГУ ФСИН, возле ЛИУ №23 загорелась сухая трава. На месте возгорания работают 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в поселке Таежный (Махневский район) спасатели ликвидируют крупный пожар, охвативший 21 дом. Эвакуированы 27 человек. На месте возгорания работают более 30 сотрудников и 10 единиц техники, а также вертолет.

Полина Хабарова

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