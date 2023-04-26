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Коммерсантъ FM
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Путин поручил главе Свердловской области оказать помощь погорельцам в Сосьве

Президент России Владимир Путин поручил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву обеспечить социальную помощь для граждан, которые потеряли жилье в результате пожаров в регионе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пожар, возникший накануне в поселке Сосьва, за сутки уничтожил свыше 90 жилых домов.

«Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимыми людей, потерявших кров. Условились, что на встрече Путина с членами правительства, которое запланировано на 2 мая, Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров»,— сказал представитель Кремля (цитата — «РИА Новости»).

Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства получает регулярные доклады о ситуации с пожарами и ликвидации последствий по линии МЧС, от министра Александра Куренкова.

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области начался днем 25 апреля. Локализовать возгорание на площади 9 тыс. кв. м удалось только к утру 26 апреля. В огне погиб 62-летний мужчина, сгорели более 90 жилых домов, полностью выгорело местное лечебное учреждение ГУФСИН. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за тлевшего опила на лесопилке неподалеку. Региональный СКР возбудил уголовные дела по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Параллельно возникли пожары в нескольких других населенных пунктах Свердловской области: Таежном (там пламя распространилось до 2,7 тыс. кв. м), Байкалово и Висиме.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось».

Григорий Лейба

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