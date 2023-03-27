Время собирать кадры

ЦИК Турции в понедельник завершил прием заявок независимых кандидатов в президенты на выборах 14 мая. Ранее своих кандидатов выдвинули политические партии. Накануне избирательной гонки, которая станет дуэлью президента Реджепа Тайипа Эрдогана и единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, оба противоборствующих лагеря предсказали победу своего кандидата уже в первом туре. Выборы станут битвой двух личностей и двух стратегий. В то время как кандидат от оппозиции делает ставку на перемены и полную перезагрузку власти, правящий альянс называет единственным гарантом стабильности действующего главу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

Прием заявок для регистрации независимых кандидатов в президенты Турции превратился для каждого из них в битву за 100 тыс. голосов — заветное число подписей в свою поддержку, позволяющее получить допуск к участию в президентской гонке.

Накануне о собранном необходимом числе голосов сообщил Мухаррем Индже, который был главным соперником президента Эрдогана на предыдущих выборах 2018 года, набрав тогда 30%. «Спасибо, Турция, спасибо, прекрасные люди отчизны, спасибо, мои дети. Мы собрали 100 тыс. подписей. Не расслабляйтесь, продолжайте ставить подписи до 20:00 понедельника»,— написал в Twitter Мухаррем Индже. На прошлых выборах он баллотировался от ведущей оппозиционной силы страны — Народно-республиканской партии (НРП), но затем покинул ее ряды и создал собственную Партию отчизны, не представленную в парламенте.

Радость Мухаррема Индже в связи с выполнением требований ЦИКа не разделяют в оппозиционном лагере, учитывая, что он отнимет часть голосов у лидера НРП Кемаля Кылычдароглу, выдвинутого кандидатом от объединенной оппозиции.

За несколько часов до завершения приема заявок о собранных более чем 107 тыс. подписях сообщил еще один независимый кандидат — связанный с «Альянсом ататюркистов» Синан Оган.

Главные же фавориты гонки — Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинутый кандидатом от правящего Республиканского альянса, и его соперник Кемаль Кылычдароглу, поддержанный оппозиционным Народным альянсом из шести партий, застолбили себе место в президентской гонке еще в прошлый четверг, когда Центризбирком завершил прием заявок выдвиженцев от партий и движений.

Накануне предвыборной гонки, официально стартующей 31 марта, два фаворита обменялись заявлениями, призванными оказать воздействие на общественное мнение. «Выборы завершатся одним туром. Граждане пойдут на избирательные участки и проявят свою волю. Они хотят перемен»,— заявил в четверг Кемаль Кылычдароглу в эфире телеканала «Халк-ТВ».

Выразив уверенность в своей быстрой победе, Кемаль Кылычдароглу пообещал не облагать налогами и не брать денег за новое жилье с граждан, дома которых были разрушены во время февральских землетрясений на юго-востоке страны.

«Даю слово, что после вступления на пост президента не возьму ни гроша с граждан, дома или торговые лавки которых обрушатся в результате землетрясений, как прошедших, так и будущих. За разрушенные дома следует спрашивать с тех, кто их строил и давал разрешение на строительство»,— заявил оппозиционный кандидат, дав понять, что намерен разыграть «карту землетрясений» в предвыборной гонке, чтобы доказать коррумпированность и неэффективность действующих властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу

Фото: Reuters Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу

Фото: Reuters

Обещая полную перезагрузку власти, Кемаль Кылычдароглу намерен передать нынешний президентский дворец университету или превратить его в научный центр, переехав работать во дворец Чанкая, который до 2014 года был официальной резиденцией турецких президентов. Ранее турецкая оппозиция критиковала Реджепа Тайипа Эрдогана за строительство нового президентского дворца, который, по ряду оценок, обошелся в $350 млн. Кроме того, Кемаль Кылычдароглу сообщил о планах увеличить представительство в правительстве женщин, а также подтвердил намерение назначить вице-президентами мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша.

Комментируя слова президента Эрдогана о том, что все 17 членов возглавляемого им правительства и вице-президент Фуат Октай будут баллотироваться на выборах в парламент, которые состоятся в один день с президентскими выборами — 14 мая, Кемаль Кылычдароглу отметил, что «они хотят прикрыться иммунитетом». С 2018 года в Турции действует президентская форма правления, члены правительства, в отличие от парламентской системы, не обязаны быть депутатами парламента.

Между тем в правительственном лагере демонстрируют такую же уверенность в победе Реджепа Тайипа Эрдогана уже в первом туре, прогнозируя повторение сценария выборов пятилетней давности, на которых он набрал 52,6% голосов. «В последнем предвыборном опросе мы увидели, что за нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 53% избирателей. Я думаю, что этот показатель вырастет еще больше»,— сказал в минувшее воскресенье зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Али Ихсан Явуз. По его словам, опросы показывают, что на парламентских выборах партия власти наберет около 41% голосов.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган не намерен отдавать оппозиции инициативу по наиболее острому вопросу — о ликвидации последствий землетрясений.

В прошлый четверг, когда Центризбирком завершал регистрацию выдвиженцев от политических партий, президент отправился в расположенную на юго-востоке страны провинцию Кахраманмараш, оказавшуюся в эпицентре землетрясений 6 февраля. Выступая на церемонии закладки фундамента зданий в зоне бедствия (на первом этапе предполагается строительство до 18 тыс. единиц жилья), глава государства сделал ряд громких заявлений. Их смысл сводился к тому, что у страны есть сильная дееспособная власть, которая может решать такие сверхзадачи, как ликвидация последствий природных катастроф. «Каждый новый экзамен укреплял нашу страну. Землетрясения могут разрушить наши дома, однако ни одно бедствие не в силах повлиять на волю и решимость нашего народа, стремление к достижению целей "Столетия Турции". Мы отстроим все пострадавшие города и села, восстановим дома, школы, предприятия и парки»,— пообещал президент Эрдоган, также выразив мнение о том, что «в мире не найдется второй страны, которая смогла бы в столь краткие сроки устранить последствия столь масштабного бедствия».

Днем ранее в интервью турецким СМИ он заявил о такой же эффективности своей внешней и оборонной политики, напомнив, что Турция «не принимает чью-либо сторону в военных конфликтах» и развивает свой ВПК, чтобы не зависеть от внешних поставок. «Я говорю не только о самолетах и танках. Турция производит все виды боеприпасов. В прошлом нам приходилось обивать пороги, чтобы получить их. Не дай бог, но в случае войны мы ни от кого не будем зависеть»,— заявил президент.

В то время как оппозиция требует ухода старой команды, глава государства считает залогом стабильности сохранение прежней вертикали власти, в центре которой находится он сам. «Мы назначили почти всех моих друзей кандидатами в определенные провинции. Мой заместитель Фуат Октай будет кандидатом от Анкары. 17 членов кабинета будут кандидатами в депутаты. Крупные города — самые подходящие места для моих коллег-министров»,— заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом, глава государства послал сигнал о том, что оппозиция явно торопится, готовясь к переделу власти, и он готов вести страну прежним курсом новый пятилетний срок.

Сергей Строкань