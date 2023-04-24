У турецких собственная гордость

Президентские и парламентские выборы в Турции, намеченные на 14 мая, превращаются в общенациональный референдум об отношениях с США. Роль обличителя Вашингтона, который турецкая партия власти обвиняет в попытке смены правящего режима, взял на себя глава МВД Сулейман Сойлу. В интервью телеканалу CNN Turk он обвинил США в планах создать «террористическое государство» рядом с Турцией. Оппозицию во главе с единым кандидатом на президентских выборах Кемалем Кылычдароглу в партии власти называют американскими ставленниками, готовыми лишить Турцию ее политического суверенитета и исламских ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД Турции Сулейман Сойлу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Burhan Ozbilici / AP Глава МВД Турции Сулейман Сойлу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Интервью главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, которое в минувшую субботу он дал телеканалу CNN Turk, продолжило серию его беспрецедентных антиамериканских выпадов в преддверии выборов 14 мая, вызвавших громкий резонанс. Перечисляя многочисленные проблемы, включая сокращение инвестиций, рост протестных настроений и угрозу терроризма, глава МВД Турции назвал их первоисточником США.

«Америка уже давно пытается создать террористическое государство. Более 40 лет Турция борется с этим»,— заявил Сулейман Сойлу, сообщив о своей недавней поездке на север Ирака, в место проведения военной операции против курдов.

Незадолго до этого в ходе встречи с молодежью в Стамбуле все тот же Сулейман Сойлу призвал осознать, что предстоящие 14 мая президентские и парламентские выборы — это не просто переизбрание руководства страны, а решение вопроса о том, сумеет ли Турция сохранить свой политический суверенитет, которого ее пытаются лишить США и Запад. «Это не выбор Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции. Вот почему Америка давит, Европа давит»,— заявил турецкий министр, назвав предстоящие выборы «историческими».

«С божьей помощью будут закрыты рты Америки, Европы и всего зла. 50-граммовые бюллетени покажут тем, кто считает себя самыми могущественными в мире, что такое демократия и что они ничего не понимают в демократии»,— пообещал Сулейман Сойлу. Он призвал избирателей «не быть детьми Америки», а быть «сынами своей страны», «защищать фундаментальные ценности этой нации», не допускать разрушения ее семейной структуры «извращенным пониманием, таким как ЛГБТ». Досталось от главы МВД и турецкой оппозиции: состоявшуюся в Анкаре встречу единого кандидата от оппозиционного «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу (по разным опросам, он пока опережает президента Эрдогана на 2–4%) с послом США Джеффом Флейком он назвал получением указаний из Вашингтона.

Демонстративная встреча главы американской дипмиссии с главным соперником президента всего за три недели до выборов еще больше накалила страсти в отношениях Турции и США. Сам господин Эрдоган уже дал понять, что посол Флейк стал для него нерукопожатным и он впредь отказывается его принимать.

Между тем после встречи с американским послом Кемаль Кылычдароглу оказался в центре еще одного скандала, который произошел во время его поездки в провинцию Адыяман на юго-востоке страны, пострадавшую от февральского землетрясения. Во время коллективной молитвы в первый день праздника по случаю завершения Рамадана неизвестный стал выкрикивать в адрес Кемаля Кылычдароглу: «Он не знает, как правильно читать Фатиху (первая сура Корана.— “Ъ”), он не мусульманин».

«Я прощаю этого человека, если у меня есть такое право»,— написал господин Кылычдароглу в Twitter, пытаясь погасить скандал. Однако позже в тот же день в ходе посещения оппозиционным кандидатом мавзолея одного из сподвижников пророка Мухаммада несколько человек стали скандировать в его адрес: «Ему здесь не место». В связи с этими инцидентами Кемаль Кылычдароглу был вынужден свернуть свою предвыборную поездку и покинуть провинцию Адыяман.

На фоне попыток поставить под сомнение его приверженность исламским ценностям в партии власти также пытаются раскрутить тему национальности Кемаля Кылычдароглу, который на прошлой неделе неожиданно признался, что он принадлежит к религиозно-этнической группе алевитов — одному из проживающих в Турции меньшинств. Обращаясь к своим избирателям в Twitter, он напомнил, что многие алевиты работают «гендиректорами, начальниками в полиции и так далее».

На это немедленно отреагировал выступающий рупором властей глава МВД Сулейман Сойлу. Он задался вопросом, почему кандидат от оппозиции раньше молчал о своем происхождении. «Не мы, а общественность говорит, что алевит не получит голосов»,— заявил Сулейман Сойлу телеканалу Haber Global.

Между тем добивающийся переизбрания президент Эрдоган, который идет на выборы как единый кандидат от правящего «Республиканского альянса», пытается набирать очки, позиционируя себя опытным кризисным менеджером, решающим те проблемы, которые создает Турции не он сам, а Запад. «Пока ваш брат (то есть президент Эрдоган.— “Ъ”) находится у власти, процентные ставки не будут расти, они будут постоянно падать. Они могут расти в США и Европе, но они не могут расти в Турции. Вы увидите, что инфляция будет падать вместе с процентными ставками»,— заявил Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, выступая в Стамбуле. «Мы сказали, что снизим процентные ставки, и мы это сделали. Что произошло? Мы обанкротились? Да, немного высокая инфляция, но она снизилась и будет снижаться дальше. Для нас важны высокие инвестиции при низких процентных ставках. Наша позиция оценена в мире»,— продолжал он.

Еще одной позитивной новостью, которая может сказаться на настроениях избирателей, стала состоявшаяся в четверг на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак церемония, посвященная началу поставок в страну черноморского газа. Выступивший на церемонии президент Эрдоган назвал начало поставок газа «важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости».

«На начальном этапе мы будем добывать 10 млн кубометров в день. С выходом проекта на полную мощность мы сможем покрывать 30% потребностей страны в газе. Кроме того, благодаря проекту мы превращаем Фильос и Зонгулдак в важную энергетическую и технологическую базу»,— заявил турецкий лидер.

По его словам, в течение года потребители не будут платить за газ при его использовании на кухне и в бойлерах для горячей воды. Кроме того, в течение месяца они будут получать газ бесплатно при его использовании для отопления домов.

Помимо этого, власти Турции заявляют, что намерены направить доходы от продажи черноморского газа на нужды семей и молодежи, создав банк семьи и молодежи, как в Норвегии. «Благодаря этой поддержке молодые люди смогут пользоваться беспроцентными кредитами без выплат в течение определенного периода времени, когда они вступят в брак. Мы также будем оплачивать часть страховых взносов домохозяек при выходе на пенсию»,— нарисовал президент все более радужную картину будущего в интервью телеканалу TRT Haber.

И наконец, на начинающуюся неделю намечена церемония доставки ядерного топлива на сооружающуюся с участием России АЭС «Аккую» — первую атомную электростанцию в Турции. Как ожидается, после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станция будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности страны в электроэнергии. «Дай бог, 27 апреля на АЭС "Аккую" состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус. Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции»,— заявил президент Эрдоган в интервью TRT Haber, напомнив о своем ключевом энергетическим проекте.

Сергей Строкань