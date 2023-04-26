Премьер Украины заявил, что европейские компании должны покинуть российский рынок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Рим провел встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В Италию украинская правительственная делегация прибыла для участия в Конференции по восстановлению Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli, Reuters Фото: Remo Casilli, Reuters

«Планируем подписать ряд двусторонних документов, которые будут способствовать восстановлению Украины»,— сообщил украинский премьер в Telegram-канале. «Благодарен Италии за военно-техническую помощь для сил безопасности и обороны Украины, в частности, за шестой пакет помощи, в который вошли критически необходимые системы ПВО. Надеюсь, что комплекс SAMP/T прибудет в Украину как можно скорее и станет в защиту украинского неба»,– сказал Денис Шмыгаль на встрече с господином Маттареллой (цитата по сайту украинского правительства).

Во время встречи с госпожой Мелони господин Шмыгаль призвал ввести санкции против российской атомной отрасли и потребовал, чтобы европейские компании покинули российский рынок. «Призвал также способствовать конфискации российских активов, ведь это основной ресурс для будущего крупного восстановления. Ожидаем усиления санкционного давления на Россию. Уменьшение цен на российскую нефть, санкции против ядерной отрасли РФ, выход бизнеса с российского рынка, контроль за введенными ограничениями»,— заявил он (цитата по Telegram-каналу).

Украинский премьер поблагодарил Италию за поддержку европейских стремлений Киева и выразил надежду, что Италия также поддержит вступление страны в НАТО.

Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и Украина недавно подсчитали, что восстановление страны обойдется в $411 млрд, при предыдущей оценке в $349 млрд, напоминает агентство Reuters.

После начала военной операции многие известные иностранные компании прекратили сотрудничество с Россией или запретили доступ к своей продукции.

Вчера, 25 апреля, глава ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в интервью РБК заявил, что у компаний из Италии нет намерений уходить с российского рынка. Он напомнил, что ни одна из крупных итальянских компаний на сегодняшний день из России не ушла, за исключением ряда предприятий нефтегазового и энергетического секторов.

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Мария Федотова