Глава ассоциации итальянских предпринимателей сообщил о нежелании компаний уходить с российского рынка

Глава ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что у компаний из Италии нет намерений уходить с российского рынка. По его словам, уходов итальянских брендов из страны не ожидается, несмотря на «огромные сложности» в их работе.

«Сложности огромные — логистические, финансовые, в банковском секторе, давление, которое они получают от властей в Италии и Европе. Но тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений»,— сообщил господин Торрембини в интервью РБК.

По его словам, российский рынок имеет для итальянского бизнеса очень большое экономическое значение, поэтому с решениями об уходе из РФ никто из предпринимателей торопиться не будет. Витторио Торрембини добавил, что ни одна из крупных итальянских компаний на сегодняшний день из России не ушла, за исключением ряда предприятий нефтегазового и энергетического секторов.

В октябре 2022 года господин Торрембини заявлял, что принципиальное решение остаться на российском рынке приняли крупные итальянские компании Pirelli, Barilla, Ferrero.

С февраля 2022 года некоторые зарубежные компании приостановили деятельность в России или объявили об уходе с российского рынка на фоне начала российской военной операции на Украине.

Александр Кислов