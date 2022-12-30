Фигурант «дела Гайзера» вновь предстанет перед судом

Экс-замглавы Коми Константин Ромаданов предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, содействуя утверждению двум частным фирмам завышенных тарифов на электроэнергию. Ущерб своими действиями, как считает следствие, бывший вице-губернатор нанес на 168 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Ромаданов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Константин Ромаданов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое расследовано Управлением ФСБ по Коми, в отношении Константина Ромаданова. Напомним, с 2007 по 2015 год он сначала возглавлял в регионе службу по тарифам, а затем стал заместителем главы Коми, курируя сферу ЖКХ.

«Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия),— рассказала “Ъ” старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.— По версии следствия, в 2011–2015 годах совместно с другими лицами он реализовал незаконную схему обогащения за счет необоснованного завышения тарифов».

Речь шла о тарифах на электроэнергию, поставляемую потребителям при участии частных ООО «Региональная сетевая компания» и ООО «Энерготрейд».

«По завышенной цене этими компаниями у аффилированных организаций-посредников приобреталось электрооборудование, которое фактически покупалось у изготовителей по отпускной цене,— пояснила детали схемы собеседница “Ъ”.— В дальнейшем в службу Коми по тарифам, которую он курировал в ранге вице-губернатора, Региональная сетевая компания представляла документы о понесенных затратах. В результате предприятию устанавливались завышенные тарифы на поставляемую потребителям электроэнергию.

«Преступные действия в отношении неопределенного круга лиц — потребителей на территории Коми — повлекли причинение имущественного ущерба на 168 млн руб., при этом существенно нарушены права и законные интересы государства»,— уточнила «Ъ» представитель надзорного ведомства.

Уголовное дело сегодня направлено в Сыктывкарский городской суд с обвинительным заключением прокуратуры.

Как сообщал «Ъ», в сентябре 2015 года господин Ромаданов был задержан вместе еще с 18 представителями руководства Коми и стал фигурантом «дела Гайзера», получив по результатам судебного процесса семь лет за участие в ОПС.

Дарья Шучалина, Сыктывкар