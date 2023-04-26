Россия высылает 10 норвежских дипломатов

Норвежское национальное радио (NRK) сообщило, что 10 сотрудников посольства в Москве признаны нежелательными и должны покинуть Россию. Об этом NRK рассказали в МИД Норвегии. МИД России подтвердил высылку дипломатов, объяснив ее решением Осло выслать 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии.

Как отмечает радио, посол Норвегии Роберт Квиле был вызван на встречу в МИД России в среду утром. Там ему было объявлено о решении выслать сотрудников посольства. «Было бы большим сюрпризом, если бы они отреагировали по-другому»,— сказал он в разговоре с NRK.

Пресс-секретарь МИД Рагнхильд Сименстад отметил, что это стало ответом на решение норвежских властей объявить сотрудников посольства России в Осло нежелательными. «Мы рассматриваем решение России как акт мести. Все наши дипломаты в России выполняют обычную дипломатическую работу. Российские власти это хорошо знают»,— сказал он.

МИД России подтвердил, что высылка норвежцев связана с признанием в королевстве персонами нон грата 15 российских дипломатов. «Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан»,— говорится в сообщении МИД России.

13 апреля министерство иностранных дел Норвегии сообщило о высылке из страны 15 российских дипломатов. Норвежские власти назвали высланных сотрудников дипмиссии РФ «офицерами разведки». Глава контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн утверждал, что дипломаты из России «вели сигнальную разведку, занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией».