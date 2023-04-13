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Коммерсантъ FM
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Норвегия объявила 15 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата

Норвегия высылает 15 сотрудников российского посольства. Власти обвинили их в ведении разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием.

«Эти офицеры разведки должны в скором времени покинуть Норвегию»,— говорится в сообщении МИД Норвегии. Отмечается, что Осло не будет выдавать визы «сотрудникам разведки».

Министр иностранных дел Анникен Хюитфельд заявила, что Норвегия «стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией» и что в стране остаются российские дипломаты. Утверждается, что Осло хочет, чтобы Москва сохранила свою дипмиссию.

Россия и Норвегия уже обменивались высылкой дипломатов в апреле 2022 года. Осло тогда объявил трех сотрудников посольства персонами нон грата за деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом». Москва ответила зеркально.

Леонид Уварчев

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