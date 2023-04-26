СКР расследует преступления французских наемников, расстрелявших российских военнопленных

Следственный комитет России (СКР) намерен провести расследование преступлений, совершенных французскими наемниками в отношении российских военнопленных. Об этом СКР сообщил в Telegram-канале.

По данным СКР, французские наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в составе полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и 92-й бригады украинских вооруженных сил. Как утверждает СКР, один из наемников опубликовал фото с тремя российскими пленными, которые были расстреляны в упор. Когда было сделано фото и где опубликовано, СКР не уточняет.

После ввода Россией войск на Украину в соцсетях и Telegram-каналах появились публикации с расстрелом солдат. Например, видео с убийством российских военных распространялось в ноябре 2022 года. Депутаты Госдумы называли произошедшее военным преступлением. Украина обвинила российских военных в нарушении законов войны и «имитации сдачи в плен». 13 апреля Генпрокуратура инициировала проверку видео с обезглавливанием военного с украинской нашивкой на бронежилете.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».