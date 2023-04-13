Генпрокуратура инициировала проверку видео с обезглавливанием украинского военного

Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку ролика с обезглавливанием «якобы украинского военнослужащего». Накануне, 12 апреля, о необходимости проверить видео на достоверность заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть»,— указано в сообщении ведомства.

Проверка направлена на оценку достоверности материала, следует из релиза Генпрокуратуры, и поручена следственным органам.

Сама видеозапись обезглавливания военного с украинской нашивкой на бронежилете распространилась в Telegram-каналах 11 апреля. При этом на видео человека, которому предположительно отрезают голову, называют наемником. Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен в реестр иностранных агентов) утверждал, что видео снято бойцами ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. Якобы одного из участников видео опознал сбежавший в Норвегию россиянин Андрей Медведев, который состоял в «Вагнере». Евгений Пригожин назвал эти сообщения ложными и отрицал причастность ЧВК к кадрам. «Чушь абсолютно полная, действительности она не соответствует»,— сказал основатель военной компании.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба