Горькая стройка

Обманутые дольщики проблемного ЖК «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода провели собрание после признания банкротом застройщика «Интерсити». Правительство Нижегородской области не исключает вариант с выплатой дольщикам компенсаций, однако сами дольщики с этим категорически не согласны. Люди требуют достроить объект и просят правительство придумать способы привлечь нового застройщика. На строительном рынке говорят, что заняться достройкой дома за компенсационные земельные участки власти уже предлагали структурам Антона Аверина и компаниям, входящим в группу «Жилстрой-НН». Однако пока решения по новому проблемному объекту нет. По оценкам строителей, на строительство двух очередей ЖК нужно более 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дольщики просят достроить квартиры, а не выплачивать компенсации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дольщики просят достроить квартиры, а не выплачивать компенсации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дольщики ЖК «Дом на Горького» вечером во вторник встретились на стройплощадке, чтобы обсудить дальнейшие действия после признания застройщика банкротом. Проект в 2015 году начала компания бывшего заместителя губернатора Валерия Англичанинова «Интерсити». Сроки строительства многоквартирного дома продлевались четыре раза, последнее разрешение действовало до конца 2023 года, но региональные власти и Фонд развития территорий (ФРТ) убедили суд в том, что застройщик не состоятелен.

Валерий Англичанинов обещал своим клиентам возобновить стройку первой очереди ЖК, где распроданы квартиры, в середине ноября 2022 года, но этого не произошло. На заседании по делу о банкротстве девелопер утверждал, что деньги на достройку первого дома, около 400 млн руб., у него собираются. Вынесенное 4 апреля решение суда еще не вступило в законную силу, подать апелляцию «Интерсити» может в течение месяца. Валерий Англичанинов в этот раз на встречу с дольщиками не пришел. Его представитель рассказал, что он «несколько замкнулся и перестал контактировать», увидев протокол рабочей встречи губернатора с замминистра строительства РФ Никитой Стасишиным, состоявшейся 24 марта.

В этом документе ФРТ и инспекции Госстройнадзора поручили включить «Дом на Горького» в реестр проблемных объектов, чтобы до конца 2023 года решить вопрос с выплатой компенсаций его дольщикам — их около 200 человек.

Однако сами соинвесторы категорически возражают против получения компенсаций и требуют достроить дом, чтобы получить квартиры. Также они не понимают, почему их зачислили в обманутые дольщики еще до признания застройщика банкротом.

По словам людей, разговоры о том, что Валерию Англичанинову не дадут достроить дом, велись давно. «Вы что, не понимаете, зачем застройщика признали банкротом? Есть вторая очередь, это же бриллиантовая земля в центре города. Они сейчас недострой законсервируют, нам выплатят компенсацию по непонятной цене, а потом прекрасно достроят дом и торговый центр», — поделилась опасениями одна из женщин. Судя по беседе на встрече, люди были недовольны действиями властей, которые за них решили вопрос с выплатой компенсаций.

«Посмотрите, мы практически все здесь предпенсионеры. Я купила себе здесь двухкомнатную квартиру. За несколько лет цены изменились, и, если нам выплатят компенсацию, я в этом районе даже комнату себе не куплю. Кто-то кредиты в банках брал, чтобы взять жилье, и до сих пор его выплачивает. Поэтому мы будем настаивать на получении квартир», — объяснила свою позицию другая участница встречи.

На собрании дольщики ЖК «Дом на Горького» решили встать в реестр кредиторов в деле о банкротстве, создать инициативную группу и собрать соответствующие документы конкурсного управляющего. После формирования реестра требований кредиторов и оценки объекта ФРТ должен выбрать способ восстановления прав обманутых дольщиков: это может быть как уже рекомендованная выплата компенсации, так и привлечение альтернативного застройщика для достройки объекта.

Источники «Ъ-Приволжье» на рынке недвижимости утверждают, что региональный минстрой инициировал переговоры с несколькими компаниями на предмет возможной достройки ЖК. Среди них девелоперские компании другого бывшего заместителя губернатора Антона Аверина и ООО АГК, входящее в группу «Жилстрой-НН» Евгения Березина. В АГК подтвердили, что им поступало такое предложение, но ситуация пока анализируется, так как экономика объекта пока непонятна и на достройку обеих очередей потребуется более 1 млрд руб.

Евгений Березин сообщил, что у него лично больше нет желания ввязываться в достройку проблемных домов. Антон Аверин сообщил, что находится в отпуске и будет разбираться после возвращения в Нижний Новгород. «Официального предложения я пока не получал, но этот объект на улице Горького знаю — мой предшественник плохо строил. Проблемы обманутых дольщиков решать надо, я к этому нормально отношусь», — добавил он.

По принятому в Нижегородской области закону застройщику в обмен на достройку проблемного объекта предоставляют компенсационный земельный участок, сопоставимый по стоимости с понесенными затратами. Учитывая, что регион давно не выставляет на открытые торги землю под многоквартирную жилую застройку, этот механизм получает все большее распространение.

Однако в случае с ЖК «Дом на Горького» стоит учитывать и потенциальный объем жилья в непостроенной второй очереди — право продавать эти квартиры получит уже новый застройщик.

Елена Ковалева, Роман Кряжев