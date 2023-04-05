Застройщик ЖК «Дом на Горького» признан банкротом

Девелоперская компания «Интерсити» бывшего министра строительства Нижегородской области Валерия Англичанинова признана банкротом по заявлению Фонда развития территорий. Застройщик не смог выполнить данное дольщикам обещание возобновить строительство ЖК «Дом на Горького». Как уверял в судебном заседании сам господин Англичанинов, на достройку первой очереди многоквартирного дома необходимо около 400 млн руб., эта сумма собирается, а разрешение на строительство действует до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако региональные власти вместо поддержки застройщика попросили Фонд подать на банкротство ООО «Интерсити», посетовал Валерий Англичанинов. Девелопер также ссылался на препятствия с проездом на стройплощадку, возникшие из-за соседней стройки метро на улице Горького.

Представители истца выяснили, что необходимые на достройку ЖК деньги рассчитаны, в том числе, из стоимости еще нереализованных помещений в строящемся доме. Проектное финансирование для завершения строительства банки предоставлять отказались, застройщик ссылался на вложения соинвесторов-юрлиц. «Если нас не банкротят, мы достраиваем первый корпус и ждем завершения строительства метро. К тому времени цены на жилье поднимутся еще»,– пообещал Валерий Англичанинов, рассчитывавший в дальнейшем строить вторую очередь ЖК по эскроу-счетам. Представители Госстройнадзора, напротив, доказывали, что застройщик не сможет достроить многоквартирный дом.

Решив, что ООО «Интерсити» не состоятельно, арбитражный суд открыл процедуру конкурсного производства. Покупатели-физлица в ЖК «Дом на Горького» теперь, очевидно, попадут в реестр обманутых дольщиков. Они опасаются вовсе остаться без долгожданных квартир. «Фонд развития территорий склоняется к решению с выплатой компенсаций по сумме договоров долевого участия. Это копейки, учитывая, что все собственники квартир покупали жилье по переуступке прав»,– сообщил один из соинвесторов дома.

Иван Сергеев