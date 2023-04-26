Генпрокурор Краснов предупредил о новых попытках Украины устроить теракты

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что исключить наращивания Украиной попыток совершения терактов в России нельзя. Он также сообщил, что за 2022 год в России было зарегистрировано 127 терактов, 13 из них — с участием несовершеннолетних.

«Приоритетной задачей остается пресечение фактов вовлечения в экстремистскую и иную противоправную деятельность молодежи. Это действительно актуально, поскольку из 127 зарегистрированных в 2022 году террористических актов 13 совершены с участием несовершеннолетних»,— сказал генпрокурор, выступая с докладом в Совете федерации.

По словам прокурора, поскольку «наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно», нужно усилить профилактические меры по защищенности критически важных объектов — на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, пунктах размещения беженцев.

Как заявил Игорь Краснов, в 2022 году Россия столкнулась «с открытым вмешательством во внутреннюю политику». При этом всплеска преступности в 2022 году не произошло — как сообщил генпрокурор, уровень преступности в России в прошлом году стал минимальным за десять лет.

Игорь Краснов сообщил, что в этом году его ведомство планирует координировать усилия правоохранительных органах в принятии дополнительных мер по борьбе с киберпреступлениями, особенно в организованной форме, а также по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия из зоны боевых действий на Украине.

По данным Национального антитеррористического комитета, больше всего террористических преступлений было совершено в приграничных регионах. Как ранее сообщали в МВД, за 11 месяцев прошлого года выросло число преступлений с использованием оружия и боеприпасов — по этому показателю лидируют Курская и Белгородская области, а также Москва.

Подробнее о выступлении Игоря Краснова читайте в материале «За теракты чиновникам поставят двойки».

Анастасия Ларина