Милорад Додик исключил достижение независимости Республики Сербской военным путем

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что энтитет станет независимым государством мирным путем, а не за счет военных действий. Такое мнение он выразил в программе «Око» сербского телеканала РТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters Милорад Додик

Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters

«Республика Сербская будет самостоятельным государством и достигнет этого мирным путем. У нас нет военного плана, все наши планы не военные, а мирные. С нашей стороны будет мир»,— сказал он. Господин Додик добавил, что это решение «однажды будет принято в парламенте Республики Сербской».

По словам Милорада Додика, ему нравится быть частью «большой и сильной Сербии» и того, что «объединяет сербский народ». «Я не верю в Боснию и Герцеговину. У нее никогда не было возможности добиться успеха. Это эксперимент, проведенный иностранцами, обучать здесь свои неподготовленные элиты»,— добавил он.

Согласно подписанному в 1995 году Дейтонскому соглашению, Босния и Герцеговина состоит из двух общин: Боснийской мусульмано-хорватской федерации и Республики Сербской. Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех человек: боснийца, хорвата и серба. Каждые восемь месяцев один из трех представителей этнических групп по принципу ротации становится главой государства.

Ранее Милорад Додик предупредил, что всерьез размышляет о выходе Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Предостережение стало реакцией лидера боснийских сербов на блокирование органами власти Боснии и Герцеговины и высоким представителем мирового сообщества в стране Кристианом Шмидтом планов республики перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Милорад Додик пригрозил выходом».