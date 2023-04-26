Пожар в уральском поселке Сосьва локализован на площади 9 тыс. кв. м

Начавшийся накануне пожар в поселке Сосьва в Свердловской области локализован на площади 9 тыс. кв. м. От огня удалось спасти около 1,2 тыс. домов, сообщает МЧС.

По его данным, быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с и отдаление от водоисточников. «Для подачи воды к месту тушения огнеборцами были проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км»,— уточнили в ведомстве.

В региональном МЧС сказали ТАСС, что сгорело 110 строений, среди которых 108 домов.

Пожар в Сосьве произошел вчера, 25 апреля. В результате погиб один человек, в поселке ввели режим ЧС. Местных жителей эвакуировали, на место отправили вертолет Ми-8.

Подробности — в материале «Ъ» «Дети бегают с ведрами, помогают тушить».

Лаура Кеффер