«Нобель Ойл» добыла нового владельца

Как выяснил “Ъ”, «Нобель Ойл», осваивающая нефтяные месторождения в ХМАО-Югре и Коми, снова сменила владельца. Вместо экс-депутата Госдумы Бекхана Агаева, который вошел в «Нобель Ойл» в конце 2020 года, эта нефтекомпания перешла под контроль бывшего вице-президента «Славнефти» и совладельца Кузбасской топливной компании Искендера Халилова. Господин Халилов — давний бизнес-партнер основателя «Русснефти» и «Нефтисы» Михаила Гуцериева. Сейчас «Нефтиса» продолжает оказывать операторские услуги «Нобель Ойл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искандер Халилов

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости Искандер Халилов

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Бывший вице-президент «Славнефти» Искендер Халилов стал контролирующим бенефициаром небольшой нефтекомпании «Нобель Ойл», следует из ее отчетности. Он вошел в «Нобель Ойл» еще в 2021 году вместо прежнего владельца — экс-депутата Госдумы Бекхана Агаева, который в 2020 году купил эту нефтекомпанию у бизнесмена Григория Гуревича, гонконгской Oriental Patron Financial Group и China Investment Corporation (см. “Ъ” от 1 февраля 2021 года). При этом «Нефтиса», которой на тот момент владел ее основатель Михаил Гуцериев (нынешние акционеры не раскрываются), стала оказывать «Нобель Ойл» операторские услуги.

«Нобель Ойл» осваивает ряд месторождений в Коми и ХМАО-Югре, добыча входящих в нее недропользователей «Нефтус» и «Колванефть» составляла около 350 тыс. тонн по итогам 2021 года, извлекаемые запасы компании — около 87 млн тонн нефти. «Нобель Ойл» в перспективе могла бы нарастить добычу до 400–500 тыс. тонн в год, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Согласно бухгалтерской отчетности, выручка «Нефтуса» по итогам 2022 года составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 516 млн руб., выручка «Колванефти» — 18,8 млрд руб., компания зафиксировала убыток в размере 1,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бекхан Агаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бекхан Агаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бекхан Агаев был советником Михаила Гуцериева в «Русснефти», когда тот владел компанией. Кроме того, его отец Ваха Агаев много лет дружил с бизнесменом. После того как Бекхан Агаев вошел в «Нобель Ойл», представитель семьи Гуцериевых отрицал свое отношение к этой сделке. Один из источников “Ъ” в отрасли объяснял получение «Нефтисой» операторства наличием коммерческих интересов с учетом близости активов к месторождениям «Нобель Ойл».

В «Нефтисе» рассказали “Ъ”, что компания продолжает оказывать операторские услуги «Нобель Ойл». «Работа продвигается весьма успешно: открываем новые залежи»,— добавили в компании-операторе. Сама «Нефтиса» добыла в 2022 году 6,5 млн тонн нефти.

Новый собственник «Нобель Ойл» Искендер Халилов — российско-азербайджанский бизнесмен, в 2000-х годах он занимал пост вице-президента «Славнефти», когда эту компанию возглавлял господин Гуцериев. Бизнесмены также были совладельцами Кузбасской топливной компании (КТК), которая ведет добычу угля в Кемеровской области. Сейчас, согласно отчетности КТК, ее бенефициарами являются Искендер Халилов и экс-сенатор от ХМАО-Югры Виктор Пичугов. По состоянию на 2022 год господин Халилов также был владельцем бывших угольных активов ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова в Ростовской области (см. “Ъ” от 20 января). У семьи господина Халилова есть также интересы в железнодорожном бизнесе в РФ, его сын Рахман владеет перевозчиком нефтеналивных грузов RailGo.

Представитель Искендера Халилова заявил “Ъ”, что бизнесмен не владеет «Нобель Ойл» «в интересах третьих лиц». «Так исторически сложилось, что он всегда был связан с нефтяным бизнесом, и этот актив показался ему интересным»,— объяснил он.

Дмитрий Козлов