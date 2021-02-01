«Нобель Ойл» вручили экс-депутату

Как выяснил “Ъ”, нефтекомпания «Нобель Ойл», осваивающая месторождения в Коми и ХМАО с запасами около 86 млн тонн нефти, нашла нового инвестора. Предыдущие акционеры — Григорий Гуревич и азиатские инвестфонды CIC и OPFG — продали компанию кипрской Sarenoti. Ее источники “Ъ” связывают с интересами семьи умершего в прошлом году депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, в частности его сына Бекхана. Ваха Агаев много лет дружил с владельцем «Русснефти» и «Нефтисы» Михаилом Гуцериевым, а Бекхан Агаев работал советником господина Гуцериева в «Русснефти». Сейчас «Нефтиса» оказывает «Нобель Ойл» операторские услуги.

Источники “Ъ” рассказали, что «Нобель Ойл» сменила владельцев. До июля прошлого года 50% в компании принадлежало Григорию Гуревичу, 45% — China Investment Corporation (CIC), партнеру РФПИ по Российско-китайскому инвестфонду, остальное было у гонконгской Oriental Patron Financial Group (OPFG). Теперь, согласно данным кипрского реестра, владельцем Nobel Holdings Investments (ей принадлежат управляющая компания «Нобель Ойл (КО)» и добывающие активы «Нефтус» и его дочерняя «Колванефть») стала Sarenoti ltd, конечным собственником которой значится некий Константинос Николаидис. По словам источников “Ъ”, Sarenoti может быть связана с Бекханом Агаевым, сыном бывшего депутата Госдумы Вахи Агаева (в сентябре 2020 года умер от коронавируса).

«Нобель Ойл» принадлежит ряд месторождений в ХМАО и Коми. Добыча нефти «Нефтуса» и «Колванефти» в 2020 году, по ЦДУ ТЭК, снизилась на 30%, до 320 тыс. тонн. По оценке главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, извлекаемые запасы нефти на участках этих предприятий оцениваются почти в 86 млн тонн.

Ваха Агаев занимался нефтяным бизнесом, в частности нефтепереработкой и трейдингом. В созданный им в 1998 году «Юг-нефтепродукт» входили Краснодарский НПЗ и доля в Туапсинском НПЗ, сын бизнесмена Бекхан был вице-президентом группы. Пакет в Туапсинском НПЗ в 2004 году продан «Роснефти», а Краснодарский НПЗ через год — «Русснефти». Владелец группы «Сафмар» (основные активы — нефтекомпании «Русснефть» и «Нефтиса») Михаил Гуцериев в некрологе Вахе Агаеву, опубликованном в “Ъ” 30 сентября 2020 года, называл его своим «самым близким другом», которого знал почти 40 лет.

В 2011–2020 годах Ваха Агаев был депутатом Госдумы от КПРФ, а его сын занимал кресло депутата от фракции «Единая Россия» в 2011–2016 годах. Также Бекхан Агаев был советником Михаила Гуцериева. С июня 2020 года Бекхан Агаев владеет «Юг-нефтепродуктом», куда входят в том числе девелоперские активы (см. “Ъ” от 8 и 30 сентября 2019 года). Выручка компании за 2019 год по РСБУ — 22,8 млрд руб., чистый убыток — 2 млрд руб. против прибыли почти 7 млрд руб. годом ранее.

По словам источника “Ъ”, сейчас «Нефтиса» оказывает операторские услуги «Нобель Ойл» на коммерческой основе с учетом близости месторождений компаний. Однако, как заверили “Ъ” в «Сафмаре», акционеры группы не имеют отношения к сделке по «Нобель Ойл». Гендиректор «Юг-нефтепродукта» Магомед Уматгириев не стал отвечать на вопросы “Ъ”, связаться с Григорием Гуревичем не удалось.

Иностранные инвесторы вошли в «Нобель Ойл» еще в 2009 году. CIC должна была вложить $300 млн, из которых в $100 млн оценивались акции, остальное должно было пойти на покупку новых активов. Также «Нобель Ойл» рассчитывала выйти на IPO. Но полномасштабную разработку месторождений «Нобель Ойл» так и не успела начать, а к концу 2014 года на фоне снижавшихся цен на нефть и девальвации рубля стала искать новых инвесторов.

В 2019 году Сбербанк подал иски о банкротстве «Нефтуса» и дочерней «Колванефти». В начале 2020 года Sarenoti выкупила право требования долга по кредиту Сбербанка в $80 млн от 2013 года, он был выдан «Колванефти» с поручительством «Нефтуса». По данным судов, Сбербанк в январе 2020 года уступил Sarenoti права требования в $68,7 млн с учетом «частичного погашения обязательств». Sarenoti по договору цессии должна была выплатить Сбербанку $72 млн. По словам одного из источников “Ъ”, предыдущие акционеры «Нобель Ойл» в результате сделки с Sarenoti могли получить $50–100 млн.

В зависимости от качества и подготовленности к добыче запасов «Нобель Ойл» их можно оценить в $150–500 млн, считает Андрей Полищук из Райффайзенбанка. Однако учитывая значительное падение добычи, добавляет он, скорее всего, потребуются существенные инвестиции для развития актива, и реальная цена сделки, вероятно, была возле нижней планки.

Дмитрий Козлов