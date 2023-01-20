Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовскому углю нашли хозяина

Искендер Халилов мог стать покупателем активов ДТЭК

Прежние российские активы ДТЭК Рината Ахметова — «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская» — раскрыли, что по состоянию на март 2022 года их владельцем являлся бывший вице-президент ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендер Халилов. Представитель бизнесмена это опровергает. Предприятия перешли от ДТЭК Сбербанку за долги и осенью 2021 года были проданы банком, конечный покупатель тогда был неизвестен. Из-за боевых действий предприятия потеряли украинский рынок сбыта, однако, по мнению экспертов, ростовские угли могут найти себе нишу на рынке Турции и Ближнего Востока.

Искандер Халилов

Искандер Халилов

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Искандер Халилов

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Угольные активы в Ростовской области, которые ранее принадлежали ДТЭК Рината Ахметова, по состоянию на март 2022 года перешли в собственность бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Агасалим оглы Халилова. Об этом говорится в аудиторском заключении о годовой бухотчетности за 2021 год шахтоуправления «Обуховская» и «Донского антрацита». В документах господин Халилов по состоянию на 4 марта 2022 года назван бенефициарным владельцем кипрской Fabcell Limited, которой принадлежит 100% акций шахтоуправления «Обуховская» и «Донского антрацита».

Однако представитель бизнесмена заявил “Ъ”, что Искендер Халилов и члены его семьи не имеют отношения к этим активам. «Мы не можем комментировать содержание документов, выпущенных посторонними компаниями»,— заявил он.

Господин Халилов по состоянию на конец 2021 года был совладельцем Кузбасской топливной компании, ведущей добычу угля в Кемеровской области. Его сын Рахман Халилов является председателем правления железнодорожного оператора Railgo.

Основным кредитором «Обуховской» и «Донского антрацита» был Сбербанк. В апреле 2022 года гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию «Экономическая правда» пояснял, что акции предприятий были в залоге у Сбербанка и, когда компании допустили дефолт по кредиту, «были списаны в счет этого долга». Как писал “Ъ” 4 мая 2022 года, еще в ноябре 2021 года Сбербанк на торгах продал акции обоих предприятий, а также права требования по выданным им кредитам кипрской Valleyton Investments. Сумма сделки составила $230 млн, при этом в документации к торгам сказано, что задолженность по синдицированному кредиту составляла $446,8 млн. Кто именно был реальным бенефициаром Valleyton Investments, неизвестно.

«Обуховская» и «Донской антрацит» в 2021 году совместно добыли 3,5 млн тонн угля. Выручка «Обуховской» составляла 13 млрд руб., «Донского антрацита» — 2,8 млрд руб. В отчете «Обуховской» говорится, что 89,6% угля в 2021 году было продано в адрес трейдинговой структуры ДТЭК — DTEK Trading SA. Отгрузка остановлена «в связи с введением экономических санкций против РФ». Дебиторская задолженность за поставленный ДТЭК уголь составляет 9,9 млрд руб. Вместо ДТЭК предприятие хотело отгружать уголь другим покупателям: заключены договоры со швейцарской «Аделон АГ», кипрской «Эко карбон», польской «Эльбар Катовице», болгарской «Солвей Сода» и «Дипблу Марин Брокеридж энд Товарж Лимитед» из ОАЭ. Предполагалось, что в их адрес будет отгружено 90% угля. Однако ЕС ввел эмбарго в отношении импорта российского угля с августа 2022 года.

Угли Донецкого бассейна традиционно покупались промышленными потребителями на Ближнем Востоке и в Турции, говорит Сергей Гришунин из НРА. Снижение потребления Украиной можно легко заменить поставками на другие рынки. Более того, антрацит сегодня часто используется черной металлургией в качестве пылеугольного топлива. «Единственным недостатком активов является довольно высокий уровень себестоимости добычи, поэтому при нынешней конъюнктуре поставки на совсем дальние расстояния могут быть затруднены. Тем не менее емкости ближневосточного рынка и рынка Турции для указанных активов должно хватить»,— отмечает господин Гришунин.

Евгений Зайнуллин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...