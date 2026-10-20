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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Происшествия

Суд отклонил иск к Сэму Альтману по обвинению в сексуальном насилии

Федеральный суд штата Миссури отклонил иск к главе OpenAI Сэму Альтману, в котором его обвиняли в сексуальном насилии. Иск был подан младшей сестрой предпринимателя, Энн Альтман. В январе 2025 года госпожа Альтман заявила, что Сэм подвергал ее сексуальному насилию «по несколько раз в неделю» в их родном доме в Клейтоне. Энн утверждает, что все началось, когда Сэму было 12 лет, а ей самой — 3 года, и продолжалось в течение нескольких лет.
Энн Альтман не раз обвиняла брата в изнасилованиях, однако впервые подала заявление в суд. Семья Альтман назвала утверждения Энн «абсолютной неправдой», а также заявила, что Энн страдает от психического расстройства, отказывается от лечения и «набрасывается на родных, которые пытаются ей помочь».
В сегодняшнем заявлении судья аргументировал отказ тем, что истица отказалась явиться на независимое медицинское освидетельствование. При этом суд предупреждал ее, что в случае неявки дело будет закрыто.
Адвокаты Энн Альтман и Сэма Альтмана пока никак не прокомментировали решение суда.

Громкие секс-скандалы

В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году
1/111/11
В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году
2/112/11
В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ
3/113/11
В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией
4/114/11
В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом
5/115/11
В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы
6/116/11
В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»
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В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет
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В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск
9/119/11
В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью
10/1110/11
5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии
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Авторы

  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации