Суд отклонил иск к Сэму Альтману по обвинению в сексуальном насилии

Энн Альтман не раз обвиняла брата в изнасилованиях, однако впервые подала заявление в суд. Семья Альтман назвала утверждения Энн «абсолютной неправдой», а также заявила, что Энн страдает от психического расстройства, отказывается от лечения и «набрасывается на родных, которые пытаются ей помочь».