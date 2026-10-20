Суд отклонил иск к Сэму Альтману по обвинению в сексуальном насилии
Федеральный суд штата Миссури отклонил иск к главе OpenAI Сэму Альтману, в котором его обвиняли в сексуальном насилии. Иск был подан младшей сестрой предпринимателя, Энн Альтман. В январе 2025 года госпожа Альтман заявила, что Сэм подвергал ее сексуальному насилию «по несколько раз в неделю» в их родном доме в Клейтоне. Энн утверждает, что все началось, когда Сэму было 12 лет, а ей самой — 3 года, и продолжалось в течение нескольких лет.
Энн Альтман не раз обвиняла брата в изнасилованиях, однако впервые подала заявление в суд. Семья Альтман назвала утверждения Энн «абсолютной неправдой», а также заявила, что Энн страдает от психического расстройства, отказывается от лечения и «набрасывается на родных, которые пытаются ей помочь».
В сегодняшнем заявлении судья аргументировал отказ тем, что истица отказалась явиться на независимое медицинское освидетельствование. При этом суд предупреждал ее, что в случае неявки дело будет закрыто.
Адвокаты Энн Альтман и Сэма Альтмана пока никак не прокомментировали решение суда.