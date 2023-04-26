Хождение по ТЭГам

На осенних выборах мэра Москвы на каждом участке появятся новые терминалы для электронного голосования. Мосгоризбирком (МГИК) уже начал обучение членов участковых комиссий (УИК). По словам зампреда МГИК Дмитрия Реута, бумажные бюллетени при этом не отменяются, и каждый избиратель сможет сам выбрать предпочтительный способ голосования. Также сохраняется привычная процедура удостоверения личности и сверки паспортных данных: гражданин сможет воспользоваться новым терминалом только в случае успешной идентификации у члена участковой комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Москва готовит к выборам мэра-2023 очередное новшество: на каждом участке установят терминал электронного голосования (ТЭГ), который будет сразу отправлять данные в систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). МГИК уже начал обучать членов УИК работе с новой системой, сообщил “Ъ” прошедший обучение член УИК №1661 Андрей Клюкин. «В ходе обучения каждому члену УИК оборудовали рабочее место с ноутбуком и сканером. Изучали работу с электронным списком, регистрацию избирателя, выдачу бюллетеня, отказ в выдаче и другие ситуации. Главным новшеством станет применение ТЭГ»,— рассказал он.

Напомним, электронный список избирателей Москва протестировала на муниципальных выборах в 2022 году вместе с новой системой сканирования паспортов. Введение такого списка позволило москвичам участвовать в ДЭГ без предварительной записи и выбирать способ волеизъявления непосредственно в день голосования. Информация в электронном списке обновлялась в режиме реального времени.

Зампред МГИК Дмитрий Реут сообщил “Ъ”, что обучение членов УИК будет вестись столько времени, сколько потребуется для усвоения нового материала. ТЭГ будут установлены на всех участках, но бумажные бюллетени не отменяются — избиратель получит право выбора, каким способом он хочет проголосовать, пояснил господин Реут. «Член УИК будет уведомлять избирателя о возможных способах голосования, а избиратель — отвечать, в какой форме он хочет проголосовать. Для выбора способа голосования ничего, кроме желания самого избирателя, не требуется»,— рассказал он. По его словам, для установки ТЭГ в Москве не потребуется дополнительных изменений законодательства.

Применение ТЭГ вместе с расширением ДЭГ (на выборах-2022 онлайн проголосовали 1,7 млн москвичей, а на участках — только 695 тыс.) снижает потребность в бумажных бюллетенях. Но пока, по словам Дмитрия Реута, их печать запланирована по предусмотренной законом норме — 70% от числа избирателей (на 1 января 2023 года их в Москве было 7,6 млн человек).

Как пояснил “Ъ” глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, перед использованием ТЭГ избиратель пройдет привычную процедуру сверки паспортных данных и удостоверения личности у члена УИК и только после успешной идентификации получит доступ к голосованию на ТЭГ, если предпочтет этот формат. «Голос будет сразу попадать в блокчейн, как и при ДЭГ»,— отметил чиновник. Он подчеркнул, что об отмене бумажных бюллетеней речи не идет: «Так же как ДЭГ не заменил, а дополнил традиционный формат голосования, так и терминалы на участках — это дополнительная возможность. В прошлом году более 70% проголосовавших москвичей сделали это электронно. Почему бы не предложить и на участках параллельно с бумажным электронный формат голосования?»

Господин Костырко также напомнил, что в прошлом году в СМИ как серьезное новшество обсуждался электронный список избирателей. «И хотя для его реализации потребовалось огромное количество сил, для нас, как для технической команды, он является только одним из элементов экосистемы цифровых выборов. Электронный список избирателей, электронный бюллетень, хранение голосов жителей в блокчейне — все эти элементы московской выборной системы в конечном итоге имеют одну цель: сделать выборы в столице современным удобным сервисом»,— резюмировал Артем Костырко.

ТЭГ будет не единственным нововведением на выборах мэра. Как ранее сообщал “Ъ”, ЦИК разрешил Москве уменьшить число участков с 3,4 тыс. до 2 тыс. При этом все привычные горожанам локации для голосования сохранятся, а оптимизация будет в основном проходить за счет слияния соседних участков. Основные аргументы в пользу реформы — нарастающая популярность ДЭГ и снижение нагрузки на обычные участки. Этот процесс должен завершиться к майским праздникам.

Елена Рожкова