Москва избавится от избирательных излишеств

Центризбирком (ЦИК) в среду разрешил Москве уменьшить к осенним выборам мэра число избирательных участков с нынешних 3,4 тыс. до 2 тыс. Основные аргументы в пользу оптимизации — нарастающая популярность онлайн-голосования и снижение нагрузки на обычные участки, содержание которых, как выразился зампред ЦИКа Николай Булаев, обходится бюджету «не в три копейки». В Мосгоризбиркоме (МГИК) уверяют, что все привычные горожанам локации для голосования сохранятся, а оптимизация будет в основном проходить за счет слияния соседних участков. Завершить этот процесс планируется к майским праздникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев и председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев и председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На заседании 15 марта ЦИК одобрил проект постановления, который разрешает Москве к предстоящим в сентябре выборам мэра «оптимизировать» более трети избирательных участков на фоне роста популярности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и снижения традиционной явки. Как уточнил зампред ЦИКа Николай Булаев, всего предлагается сократить 1370 участков, оставив в итоге 2058. На 1688 из оставшихся участков численность избирателей превысит 3 тыс. человек. Напомним, весной 2022 года Госдума разрешила укрупнять участки в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), административных центрах субъектов РФ и городах с более чем 500 тыс. избирателей. До этого максимальное число избирателей, прикрепленных к одному участку, составляло 3 тыс. человек.

По словам господина Булаева, один из главных аргументов за такую оптимизацию в Москве — изменение нагрузки на участковые избирательные комиссии (УИК) с введением ДЭГ. Как следует из подготовленных к заседанию ЦИКа материалов, на выборах в Мосгордуму в 2019 году (тогда ДЭГ в качестве эксперимента применялось лишь в трех округах) работало 3605 участков, а средняя нагрузка на одну УИК составила 441 человек. На выборах в Госдуму-2021 было 3645 УИК, но голосование длилось три дня, а ДЭГ в Москве применялось повсеместно, поэтому на один участок приходилось 179 человек в день. Наконец, на муниципальных выборах 2022 года при трехдневном голосовании на 3261 участок пришли 713 тыс. человек (всего же проголосовали, в том числе через ДЭГ, более 2,4 млн), а нагрузка на одну УИК снизилась до 72 человек в день. «Мне кажется, из этого можно сделать вывод, что необходимость обсуждения этой проблемы налицо, потому что финансирование избирательных комиссий — не три копейки»,— подытожил Николай Булаев.

Зампред МГИКа Дмитрий Реут, в свою очередь, сообщил, что работа членов УИК упрощена не только благодаря ДЭГ, но и за счет электронного реестра избирателей, который Москва впервые применила на местных выборах-2022. С введением этого реестра члену УИК требуется не более двух минут, чтобы выдать избирателю бюллетень, заверил господин Реут.

Основной принцип, по которому столица будет сокращать участки,— это объединение большинства УИК, расположенных в одном помещении. Так будет создано 2028 адресов для голосования. При этом, по словам зампреда МГИКа, «под одну гребенку» все районы не гребли и к каждой территории применялся индивидуальный подход. По результатам этой работы участки должны быть максимально перемещены на первые этажи, кроме того, высвободится 64 не самых комфортных для голосования помещения, среди которых детские сады, общежития, коммерческие предприятия, досуговые организации в жилых домах и библиотеки.

Оптимизация УИК повлечет и сокращение численности членов комиссий — с 45 тыс. до 32 тыс. человек. Но, как заверил Дмитрий Реут, эти люди «брошены не будут»: «Добросовестные, опытные, квалифицированные члены участковых комиссий, которые пожелают продолжить работу, будут зачислены в резерв». К тому же в тех районах, где будут расширены участки, увеличатся до максимума и составы избирательных комиссий, и на образовавшиеся вакансии возьмут высвободившихся людей.

Господин Реут также сообщил, что информированию избирателей об изменениях в системе УИК будет уделено особое внимание. По его словам, к традиционным ресурсам в виде СМИ, интернета и объявлений на подъездах добавится работа партий, Общественной палаты Москвы и общественных советников, которые представлены «в каждом доме, в каждом подъезде». Последние будут ходить по квартирам и доводить новую информацию людям напрямую, пообещал зампред МГИКа. Оптимизация участков должна завершиться к майским праздникам. «Я не вижу ни одной причины и ни одного объективного обстоятельства, которое нам бы в этой работе препятствовало. Если говорить по-житейски, это просто хозяйственно»,— резюмировал Дмитрий Реут.

Подводя итоги обсуждения, Николай Булаев предложил Москве к осенним выборам продолжить свои новаторские успехи в избирательном процессе и открыть к отмечаемому в этом году 30-летию избирательной системы России центры общественного голосования, куда люди будут приходить, потому что там будет очень интересно. «Раньше в деревне были праздники во время голосования. Мне кажется с учетом технологий, которые есть сегодня в Москве, а это электронный список избирателей, мобильный избиратель, КОИБы, обычные ящики для голосования, есть перспективная разработка, которая, надеемся, к выборам будет,— это терминалы для электронного голосования. Это позволяет сделать центры общественного голосования»,— пояснил господин Булаев. Кроме того, он не исключил, что «недалек тот день», когда в проектах общественных зданий, возводимых в Москве, появятся «уголки-трансформеры, которые безболезненно будут работать как участковые избирательные комиссии».

Дмитрий Реут, оценивая по просьбе “Ъ” вероятность реализации идей господина Булаева, заявил, что «нет ничего невозможного»: «Если можно сделать что-то доброе, мы обязательно постараемся. Поживем — увидим».

В итоге за проект постановления проголосовали 14 из 15 членов ЦИКа. Против был только Евгений Колюшин, представляющий в комиссии КПРФ.

Елена Рожкова