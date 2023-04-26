Бизнес собрался на мероприятия

Спрос на деловые мероприятия в России в первом квартале этого года вырос на 20% год к году. Незначительный рост отмечен и по сравнению с 2019 годом. Это дало повод участникам MICE-рынка предположить, что сегмент преодолел потрясения, возникшие в пандемию. Доля зарубежных событий остается на минимальном уровне — в четыре раза меньше, чем четыре года назад. Но отказ от них, по мнению участников рынка, оказался для предпринимателей безболезненным: деловые мероприятия за рубежом носили в основном статусный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Объем реализованного спроса на MICE-мероприятия в денежном выражении за первый квартал 2023 года превысил значение за аналогичный период прошлого года на 20%, подсчитали в «Аэроклуб Туре». В компании указывают, что незначительный рост фиксируется и относительно первого квартала 2019 года, предполагая, что это может свидетельствовать о завершении для сегмента периода потрясений, возникшего в результате пандемии. Операционный MICE-директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Алена Эйвел говорит, что число проводимых деловых мероприятий в феврале—апреле 2023 года на 30–35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Это может быть связано с реализацией отложенного спроса, полагает эксперт.

Качественные отели с конференц-залами, по словам основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, сейчас отмечают рост спроса на проведение мероприятий на 50% год к году. По его данным, в некоторых объектах события проходят ежедневно и свободных дат на ближайшее время нет. Наиболее востребованным форматом эксперт называет семинары.

Гендиректор «Аэроклуб Тура» Алексей Зинковецкий указывает, что с уходом из России части крупных международных компаний, в частности, в фарминдустрии, сейчас активно в сегменте MICE-мероприятий начали развиваться производители «второго эшелона». Станислав Ивашкевич констатирует, что оживление чувствуется фактически во всех отраслях, включая ритейл, банковский сектор. Эксперт связывает это со стремлением бизнеса занять освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши. Алена Эйвел отмечает резкий рост активности локальных компаний, многие из которых уже не ограничиваются одним мероприятием в год. Часть заказчиков, по ее словам, отказалась от развлекательных событий в пользу деловых. Руководитель Event Agency Republic Free Юрий Мирошников связывает восстановление MICE-рынка с активностью госзаказчиков и проведением ранее планируемых мероприятий, которые по некоторым причинам откладывались.

Алексей Зинковецкий отмечает рост стоимости корпоративных событий, связанный преимущественно с инфляцией и перераспределением бюджетов в пользу небольших мероприятий, где стоимость участия на одного сотрудника увеличивается. Так, бюджет мероприятий с участием до 50 человек, по оценкам аналитиков, за прошлый год вырос на 58% по сравнению с 2021 годом и на 19% относительно 2019-го (в 2020 году деловые мероприятия не проводились из-за пандемии). В сегменте мероприятий среднего размера динамика составила 70% и 100% соответственно. Бюджеты крупных мероприятий в прошлом году, по данным «Аэроклуб Тура», оказались на 40% ниже, чем в 2019 году. Алена Эйвел констатирует, что клиентов сейчас интересуют преимущественно небольшие мероприятия на 25–150 персон. Но есть и предварительные заказы на крупные события, рассчитанные на 500 человек, на сентябрь, октябрь и ноябрь, замечает она.

География MICE-мероприятий, по данным «Аэроклуб Тура», с марта прошлого года сконцентрирована преимущественно внутри страны: зарубежные события формируют только 7%, в то время как в докризисном 2019 году этот показатель достигал 30%. Сейчас основные зарубежные направления для деловых мероприятий — Турция, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Армения. Господин Ивашкевич утверждает, что отказ от выездных событий для российского бизнеса был достаточно безболезненным: еще до пандемии для многих компаний они носили преимущественно статусный характер и проходили вне производственной необходимости.

Внутри страны по количеству мероприятий, по данным «Аэроклуб Тура», лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Традиционно входящий в топ-3 событийных направлений Сочи сейчас потерял свои позиции, констатирует Алексей Зинковецкий. Он связывает это, в частности, с ростом стоимости проживания в гостиницах курорта, последовавшим за высоким спросом на отдых со стороны туристов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев