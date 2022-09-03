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Коммерсантъ FM
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Бизнес потянулся на форумы

Популярность деловых мероприятий растет

Необходимость на фоне кризиса искать новых партнеров и перестраивать процессы повышает интерес бизнеса к участию в деловых мероприятиях. Тренд способствовал резкому увеличению популярности Восточного экономического форума (ВЭФ), поток на который достиг почти половины от объема поездок на ПМЭФ. Одновременно на 20% относительно докризисного 2019 года вырос спрос бизнеса на проведение MICE-мероприятий в отелях. Но ждать полного восстановления сегмента не стоит из-за отсутствия выездных событий и зарубежных организаторов, уверены участники рынка.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Интерес бизнеса к поездкам во Владивосток в период проведения ВЭФ-2022 резко вырос: число бронирований отелей увеличилось в 3,5 раза год к году. Об этом “Ъ” рассказали в travel-компании «Ракета», где также отмечают «позитивную динамику» относительно 2019 года. По подсчетам компании, число оформленных командировок на ВЭФ в этом году достигает 48% от объема деловых поездок на ПМЭФ.

По данным «Аэроклуба», спрос на организацию деловых поездок на ВЭФ вырос на 62% относительно 2021 года и на 45% относительно 2019 года. Исходя из числа забронированных авиабилетов поток на ВЭФ в 2019 году оценивался в 18% от объема гостей ПМЭФ, в 2021 году — 22%, в этом году — 39%. Но нужно учитывать, что в Санкт-Петербург гости также добираются железнодорожным транспортом, отмечают в «Аэроклубе». О росте спроса на поездки во Владивосток на 63% к 2019 году говорят в «Випсервисе». Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова уточняет, что 41% гостей на ВЭФ поедет от добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики, 34% — от консалтинговых компаний, 6% — от фармацевтической отрасли.

На рост интереса к Владивостоку указывают и данные систем бронирования. Согласно OneTwoTrip, билеты в город на период форума в этом году покупают на 75% чаще, чем в прошлом, и на 40% — чем в 2019 году. По подсчетам «Яндекс.Путешествий» число перелетов во Владивосток на даты ВЭФ за год выросло на 12%. В основном путешественники прибывают из Москвы, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска и Благовещенска. Средняя продолжительность поездки — пять дней. В Ostrovok.ru отмечают, что доля Владивостока в общем объеме броней размещения в России на период 5–11 сентября с 2019–2021 годов выросла в два раза.

Директор по маркетингу компании «Ракета» Дарья Зубрицкая связывает повышенный интерес к ВЭФ с фокусом российских компаний на развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и внутри страны. Руководитель MICE-комитета Национальной ассоциации организаторов мероприятий Татьяна Конакова отмечает, что это укладывается в общий тренд увеличения спроса бизнеса на участие в корпоративных и деловых мероприятиях. Ситуация продиктована кризисом и давлением санкций, что вынуждает искать новые рынки, полагает она. По словам госпожи Конаковой, спросом пользуются все мероприятия, затрагивающие тему продаж и продвижения.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич тоже заметил рост бизнеса к MICE-мероприятиям: «Деловой сезон только начинается, но по существующим заявкам мы видим, что он будет активным». По его оценкам, общее число мероприятий в этом году на 20% превысит показатель осени 2019 года.

Господин Ивашкевич связывает оживление с уходом с рынка иностранных игроков и необходимостью бизнеса перестраивать процессы. Этот тренд, по его прогнозам, позитивно скажется на показателях гостиничного бизнеса в целом, несмотря на общее стремление организаторов сократить бюджеты проводимых MICE-мероприятий.

Но управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук сомневается, что рынок в этом году выйдет на докризисные показатели. «Выездные мероприятия традиционно формировали значительную долю, сейчас их количество ограниченно»,— напоминает она. Кроме того, отмечает госпожа Полищук, многие MICE-активности внутри страны организовывали российские представительства зарубежных компаний, и заместить их оперативно не получится.

Александра Мерцалова

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