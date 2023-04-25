Японская ispace сообщила о потере связи с аппаратом Hakuto-R перед запланированной посадкой на Луну

Специалисты компании ispace потеряли связь с японским посадочным аппаратом Hakuto-R, который должен был совершить посадку на Луне в 1:40 (19:40 мск). Компания сообщила в Twitter, что, предположительно, посадку совершить не удалось.

Как сообщили в ispace, за час до планируемой посадки Hakuto-R, находившийся на окололунной орбите, включил двигатель на торможение и сбросил скорость для осуществления посадки, то есть совершил все необходимые действия. Однако связь с ним оказались потеряна непосредственно перед посадкой.

Посадочный модуль Hakuto-R был запущен 11 декабря 2022 года с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Миссия полностью частная. При благоприятном исходе Hakuto-R стал бы первым частным космическим аппаратом, совершившим успешную посадку на Луне.

Аппарат оснащен научными приборами, на Луне он должен был выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда. Вместе с посадочным аппаратом на Луну отправили луноход Rashid весом около 10 кг, созданный в ОАЭ.

Лусине Баласян