Лавров: власти Судана имеют право пользоваться услугами ЧВК «Вагнер»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство Судана имеет право пользоваться услугами ЧВК «Вагнер». Он отметил, что ЧВК — частная компания. Об этом господин Лавров заявил на пресс-конференции в ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar, Reuters Фото: Mike Segar, Reuters

Слова Сергея Лаврова приводит Reuters. Агентство не передает точное высказывание господина Лаврова.

CNN вместе с проектом All Eyes on Wagner со ссылкой на спутниковые снимки сообщали, что ЧВК поставляла ракеты Силам быстрого реагирования (СБР) в Судан накануне обострения ситуации в стране 16 апреля. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицал участие ЧВК в конфликте в Судане. Он также утверждал, что ее наемников нет в Судане больше двух лет.

В 2021 году США и Евросоюз ввели санкции против суданской Meroe Gold, которую сочли фирмой «для прикрытия операций» ЧВК «Вагнер» в Судане.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между официальной армией и СБР, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. Жертвами боев стали более 400 человек. С полуночи 24 апреля стороны договорились о перемирии на 72 часа.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Олеся Павленко