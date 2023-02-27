В Судане 36 россиян допросили по подозрению в контрабанде золота

В Судане с 14 января по 14 февраля допросили 36 россиян по подозрению в контрабанде золота и подрыве экономики страны. Об этом сообщил Bloomberg гендиректор местной горнодобывающей компании Al-Sulaj Mining Риад Альфатих. Один из россиян был арестован, в общей сложности были допрошены 58 сотрудников, уточнили источники агентства.

Речь идет о предприятии в районе города Атбара, которое Al-Sulaj Mining купила в 2021 году у фирмы Meroe Gold Co. за $1,8 млн. Зарегистрированная в Судане фирма в 2020 году подпала под санкции США за ее предполагаемую связь с российской ЧВК «Вагнер». Господин Альфатих утверждает, что Al-Sulaj «не имеет никаких связей» с ЧВК.

Само предприятие, чьих сотрудников опрашивали, было закрыто 7 февраля. Пока не ясно, будет ли прокуратура возбуждать дело. «Даже если кто-то в компании провез золото контрабандой, это не значит, что вся компания занимается чем-то незаконным. Наша компания соблюдает все суданские законы и постановления, регулирующие добычу полезных ископаемых в стране»,— заверил Риад Альфатих.

14 января в Судане был арестован глава службы безопасности Al-Sulaj. Его обвинили в незаконной перевозке 5 кг золота. Юрисконсульт компании Хуведа Мурсал утверждает, что металл был куплен на рынке в Атбаре, а не вывезен контрабандой с завода. Bloomberg уточняет, что за первые девять месяцев 2022 года Судан экспортировал около 27 тонн золота на $1,6 млрд. Правительство Судана ранее говорило, что до 80% добытого драгметалла, вероятно, перевозят за границу контрабандой.

О визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Судан — в материале «Ъ» «Отношения на стадии ратификации».

Лаура Кеффер