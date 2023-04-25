Этот госномер у вас не пройдет

Минтранс предложил МВД усилить наказание за управление транспортными средствами со «скрытыми или видоизмененными» государственными номерными знаками. Это нужно для ужесточения контроля за перегруженными грузовиками, из-за которых разрушается дорожное покрытие, говорят в ведомстве. Участники рынка грузоперевозок идею поддержали, однако независимые эксперты считают, что контроль не сработает. Сейчас за скрытые номера штрафуют или лишают прав. Как будет усилена санкция — неизвестно, но не исключено, что она коснется не только водителей грузовиков, но и всех остальных автомобилистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Предложения Минтранса изложены в ответе ведомства председателю комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову. В марте сенатор обратился в Белый дом по транспортной проблематике. Господин Кутепов, в частности, указывал, что разрушение российских дорог и мостов происходит из-за того, что на них регулярно выезжают перегруженные фуры. Проблема транспорта, владельцы которого превышают разрешенную массу, обсуждается не первый год. Для контроля власти оборудуют автоматические пункты весогабаритного контроля с камерами (АПВГК; всего их более 300 штук на дорогах), но водители грузовиков уходят от ответственности, в том числе скрывая номерные знаки, пишет сенатор. По его данным, каждый десятый грузовой автомобиль сегодня едет с нарушением допустимых нагрузок. В качестве примера сенатор приводит ситуацию на юге России, где перегруженные фуры безнаказанно возят зерно в порты.

В ответе Андрею Кутепову Минтранс (“Ъ” ознакомился с текстом) сообщает, что ведомством подготовлен проект закона о единой информационной системе, куда будут включены все существующие АПВГК — это позволит «обеспечить непрерывный мониторинг» оборудования. Кроме того, министерство направило в МВД предложения усилить ответственность для водителей, управляющих транспортными средствами без номеров либо со скрытыми или «видоизмененными» номерами. Сегодня, напомним, за это по решению суда штрафуют на 5 тыс. руб. или лишают прав на срок до трех месяцев. Как именно чиновники предлагают ужесточить санкцию, пока неизвестно.

Отметим, из ответа ведомства следует, что ужесточение коснется водителей всех транспортных средств, а не только грузовиков. Разъяснений во вторник в Минтрансе не дали. В ГИБДД, по данным “Ъ”, предложение Минтранса не поддерживают.

Инициатива выглядит «логичной», считает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. Каждую весну и летом, поясняет он, на дорогах вводятся сезонные ограничения для движения большегрузов.

Это, в свою очередь, приводит к сокращению «оборачиваемости» транспорта и увеличению простоев — в результате у ряда перевозчиков возникает соблазн загрузить фуры «под крышу» с перевесом, чтобы за один раз довезти больше груза. Повышение ответственности увеличит эффективность контроля, согласен гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев. «Ситуация, безусловно, улучшится, так как много недобросовестных перевозчиков, которые в буквальном смысле замазывают номер грязью и спокойно проезжают АПВГК без всяких последствий»,— говорит он.

Ужесточение наказания не решит проблему перевеса, уверен президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матятин, напоминая, что езда со скрытыми номерами — нарушение, которое оформляют инспекторы ГИБДД. «Перевозчики, как и сейчас, будут проезжать пункты весогабаритного контроля с тряпочками на номерах, а с гаишниками "договариваться" о "плате за проезд",— считает эксперт.— Все эти инициативы — бессмысленные сотрясания воздуха. Минтранс почему-то не хочет смотреть в корень проблемы: ответственность ужесточать надо не для водителей, а для грузоотправителей и заказчиков перевозок, в интересах которых машины и загружают с перевесом».

Андрей Кутепов также предлагал правительству оснастить все грузовики номерами с радиолокационными RFID-метками, которые невозможно скрыть от камер. Идея номеров с радиометками, напомним, обсуждалась еще десять лет назад с подачи тогдашнего премьера Дмитрия Медведева, однако обсуждение ничем не закончилось. «Использование модулей радиочастотной идентификации будет сопровождаться увеличением расходов бюджетов различных уровней на средства взаимодействия с такими модулями, а также повлечет рост стоимости транспортных средств или их регистрации,— считает Минтранс.— Также данная технология обладает низкой степенью защищенности от подавителей радиосигналов, которые могут быть использованы недобросовестными участниками движения».

Иван Буранов