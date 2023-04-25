Этот госномер у вас не пройдет

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Минтранс предлагает усилить контроль за водителями перегруженных грузовиков

Минтранс предложил МВД усилить наказание за управление транспортными средствами со «скрытыми или видоизмененными» государственными номерными знаками. Это нужно для ужесточения контроля за перегруженными грузовиками, из-за которых разрушается дорожное покрытие, говорят в ведомстве. Участники рынка грузоперевозок идею поддержали, однако независимые эксперты считают, что контроль не сработает. Сейчас за скрытые номера штрафуют или лишают прав. Как будет усилена санкция — неизвестно, но не исключено, что она коснется не только водителей грузовиков, но и всех остальных автомобилистов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Предложения Минтранса изложены в ответе ведомства председателю комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову. В марте сенатор обратился в Белый дом по транспортной проблематике. Господин Кутепов, в частности, указывал, что разрушение российских дорог и мостов происходит из-за того, что на них регулярно выезжают перегруженные фуры. Проблема транспорта, владельцы которого превышают разрешенную массу, обсуждается не первый год. Для контроля власти оборудуют автоматические пункты весогабаритного контроля с камерами (АПВГК; всего их более 300 штук на дорогах), но водители грузовиков уходят от ответственности, в том числе скрывая номерные знаки, пишет сенатор. По его данным, каждый десятый грузовой автомобиль сегодня едет с нарушением допустимых нагрузок. В качестве примера сенатор приводит ситуацию на юге России, где перегруженные фуры безнаказанно возят зерно в порты.

В ответе Андрею Кутепову Минтранс (“Ъ” ознакомился с текстом) сообщает, что ведомством подготовлен проект закона о единой информационной системе, куда будут включены все существующие АПВГК — это позволит «обеспечить непрерывный мониторинг» оборудования. Кроме того, министерство направило в МВД предложения усилить ответственность для водителей, управляющих транспортными средствами без номеров либо со скрытыми или «видоизмененными» номерами. Сегодня, напомним, за это по решению суда штрафуют на 5 тыс. руб. или лишают прав на срок до трех месяцев. Как именно чиновники предлагают ужесточить санкцию, пока неизвестно.

Отметим, из ответа ведомства следует, что ужесточение коснется водителей всех транспортных средств, а не только грузовиков. Разъяснений во вторник в Минтрансе не дали. В ГИБДД, по данным “Ъ”, предложение Минтранса не поддерживают.

Инициатива выглядит «логичной», считает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. Каждую весну и летом, поясняет он, на дорогах вводятся сезонные ограничения для движения большегрузов.

Это, в свою очередь, приводит к сокращению «оборачиваемости» транспорта и увеличению простоев — в результате у ряда перевозчиков возникает соблазн загрузить фуры «под крышу» с перевесом, чтобы за один раз довезти больше груза. Повышение ответственности увеличит эффективность контроля, согласен гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев. «Ситуация, безусловно, улучшится, так как много недобросовестных перевозчиков, которые в буквальном смысле замазывают номер грязью и спокойно проезжают АПВГК без всяких последствий»,— говорит он.

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Ужесточение наказания не решит проблему перевеса, уверен президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матятин, напоминая, что езда со скрытыми номерами — нарушение, которое оформляют инспекторы ГИБДД. «Перевозчики, как и сейчас, будут проезжать пункты весогабаритного контроля с тряпочками на номерах, а с гаишниками "договариваться" о "плате за проезд",— считает эксперт.— Все эти инициативы — бессмысленные сотрясания воздуха. Минтранс почему-то не хочет смотреть в корень проблемы: ответственность ужесточать надо не для водителей, а для грузоотправителей и заказчиков перевозок, в интересах которых машины и загружают с перевесом».

Андрей Кутепов также предлагал правительству оснастить все грузовики номерами с радиолокационными RFID-метками, которые невозможно скрыть от камер. Идея номеров с радиометками, напомним, обсуждалась еще десять лет назад с подачи тогдашнего премьера Дмитрия Медведева, однако обсуждение ничем не закончилось. «Использование модулей радиочастотной идентификации будет сопровождаться увеличением расходов бюджетов различных уровней на средства взаимодействия с такими модулями, а также повлечет рост стоимости транспортных средств или их регистрации,— считает Минтранс.— Также данная технология обладает низкой степенью защищенности от подавителей радиосигналов, которые могут быть использованы недобросовестными участниками движения».

Иван Буранов

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