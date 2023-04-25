Минюст закрывает ПАРНАС

Министерство юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать Партию народной свободы (ПАРНАС). Об этом стало известно после публикации на сайте партии. Первое судебное заседание, посвященное исключению ПАРНАСа из Единого государственного реестра юридических лиц, должно состояться 25 мая. Минюст обосновывает свое решение недостаточным количеством региональных отделений партии. Эксперты отмечают, что ликвидация партии с учетом практически полного ее бездействия было лишь вопросом времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На сайте партии ПАРНАС появилось заявление о том, что Министерство юстиции обратилось в Верховный суд РФ с исковым заявлением об исключении Партии народной свободы (ПАРНАС) из Единого государственного реестра юридических лиц. Свое решение ведомство объяснило недостаточным количеством региональных отделений партии. В марте 2023 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Главного управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ликвидации регионального отделения ПАРНАСа. В партии указывают, что за короткий срок государственная регистрация семи региональных отделений Партии была отменена. В ряде случаев руководство отделений не было даже проинформировано о действиях Минюста, что исключило возможность оспорить решение властей. При этом Минюст всячески препятствовал созданию партией новых региональных отделений, сказано в официальном заявлении на сайте ПАРНАСа.

«Голос членов нашей Партии ненавистен для Кремля. Многие из наших соратников уже подверглись репрессиям. Теперь власти намерены ликвидировать ПАРНАС как юридическое лицо, что лишает Партию возможности участвовать в выборах»,— говорится в заявлении.

Сейчас большая часть членов партии уехала из России. Так, руководителем петербургского отделения официально числится муниципальный депутат МО «Дворцовый округ» Наталья Грязневич (признана в РФ иностранным агентом), которая сообщила «Ъ-СПб», что уже год как отошла от деятельности партии и сейчас живет за границей. В июне прошлого года из России уехал председатель ПАРНАСа, экс-премьер РФ Михаил Касьянов. Оппозиционный политик и журналист Андрей Пивоваров, который до сих пор числится в сопредседателях партии, 15 июля 2022 года был приговорен Ленинским райсудом Краснодара к четырем годам колонии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ПАРНАС ведет свою историю от Республиканской партии РФ (РПР), созданной в 1990 году. В 2007 году РПР была ликвидирована решением Верховного суда России. В 2010 году состоялся учредительный съезд Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции». Сопредседателями новой партии стали Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов (признан в РФ иностранным агентом). В 2012 году Верховный суд отменил решение о ликвидации на основании вердикта ЕСПЧ. На основе РПР начала действовать «Партия народной свободы». Господин Милов покинул ряды руководства в 2011 году, господин Рыжков — в 2014-м. Борис Немцов руководил партией с 2012 до 2015 года. 27 февраля 2015 года он был убит в Москве. В декабре 2016 года съезд ПАРНАСа переизбрал Михаила Касьянова председателем партии.

Экс-председатель регионального отделения партии в Петербурге Евгений Сизенов рассказал, что политическая деятельность партии резко пошла на спад в 2020–2021 годах. Партия не принимала участия в политических выборах, бывало, что не предоставляла документы по финансовой отчетности.

«Политическая деятельность в 2020–2021 годах была практически на минимуме. Это было связано с общим ужесточением политической ситуации в стране, вводом ограничений чисто политического характера, коверных ограничений, которые исключали практически любую публичную активность. Были внутренние причины, конфликты. Ранее было достаточно много ярких членов партии — Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Пивоваров (признан в РФ иностранным агентом). Основные действующие лица петербургской партии со временем перешли в “Открытую Россию”. И работали там, пока это было возможно»,— поделился Евгений Сизенов.

Исполнительный директор ПАРНАСа Роман Ефремов не стал комментировать «Ъ-СПб» ситуацию в партии и дальнейшие действия аппарата.

Вице-президент Российской ассоциации политической консультации (РАПК) Петр Быстров сообщил, что политический вектор партии в нынешних условиях не популярен у избирателей. Серьезных перспектив в будущем у членов партии ПАРНАС в современной России нет, полагает он.

«Минюст хочет привести юридическую ситуацию в соответствии с фактически сложившимся положением дел. ПАРНАС уже давно не ведет никакой политической деятельности, не участвует в выборах и избирательных кампаниях. Он, по сути, перестал существовать как влияющая на процессы в стране политическая сила. Большинство лидеров этой партии находятся за пределами Российский Федерации. Поэтому действия Минюста вполне закономерны»,— пояснил эксперт.

Екатерина Рязанова