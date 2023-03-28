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ПАРНАС подлежит ликвидации

В Петербурге суд закрыл местное отделение партии

Санкт-Петербургский городской суд вчера, 27 марта, удовлетворил иск Главного управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ликвидации регионального отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС). По данным Минюста, отделение не отправляло данные о деятельности в ведомство и не представило документы во время проверки. Представители ПАРНАСа назвали решение ужасным. В России за последний год ликвидировано уже четвертое отделение партии. Заседание прошло без участия представителей партии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минюст 6 февраля обратился в суд с иском о ликвидации местного отделения из-за нарушений с отчетностью, которые партия не устранила. Ранее, в ноябре 2022 года, городской суд приостановил деятельность отделения на месяц из-за нарушения закона «О политических партиях». Из решения суда следует, что региональная ячейка не представила в Минюст данные о смене руководства, численности ее членов, продолжении своей деятельности, а также не отчитывалась о проведении общих собраний. За месяц отделение должно было устранить все замечания. Однако, по заявлению представителя Минюста, нарушения партия не исправила. «Нарушения связаны с тем, что партия, видимо, в связи с отсутствием деятельности не составляла протоколы об общих собраниях и не отправляла отчеты. Во время проверки отделение не предоставило нам все эти документы»,— заявил представитель госоргана на одном из судебных заседаний о ликвидации.

ПАРНАС ведет свою историю от Республиканской партии РФ (РПР), созданной в 1990 году. В 2007 году РПР была ликвидирована решением Верховного суда России. В 2010 году состоялся учредительный съезд Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции». Сопредседателями новой партии стали Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов (признан в РФ иностранным агентом). В 2012 году Верховный суд отменил решение о ликвидации на основании вердикта ЕСПЧ. На основе РПР начала действовать «Партия народной свободы». Господин Милов покинул ряды руководства в 2011 году, господин Рыжков — в 2014-м. Борис Немцов руководил партией с 2012 до 2015 года. 27 февраля 2015 года он был убит в Москве. В декабре 2016 года съезд ПАРНАСа переизбрал Михаила Касьянова председателем партии.

Руководителем петербургского отделения официально числится муниципальный депутат МО «Дворцовый округ» Наталья Грязневич (признана в РФ иностранным агентом). Сама она отмечает, что покинула Россию и является руководителем лишь формально. По ее словам, она уже полтора года не занимается делами партии. «Решения о ликвидации сейчас довольно естественны. Не может партия осуществлять нормальную политическую деятельность в условиях цензуры и жестких репрессий по отношению к тем, кто свободно высказывается»,— прокомментировала «Ъ-СПб» госпожа Грязневич. Она также подчеркнула, что в 2021 году отделение пыталось сменить руководителя. «Мы подали в Минюст заявление о внесении изменений в нашу документацию, однако по какой-то нелепой причине нам отказали. Мы дважды подавали документы, учитывая все замечания, но изменения не зарегистрировали. Поэтому я до сих пор числюсь руководителем. С лета 2021 года руководителем партии является Евгения Литвинова»,— заключила госпожа Грязневич.

Исполнительный директор ПАРНАСа Роман Ефремов прокомментировал «Ъ-СПб» так: «Это все ужасно. Власть борется с нами, ликвидируя наши региональные отделения. Видимо, есть указания сверху. В целом партия продолжает работать: в партии есть люди, и они продолжают свою деятельность».

Ликвидация отделения ПАРНАСа в Петербурге — не первый случай в стране. В начале года такое же решение принял Верховный суд Чувашии. Председатель чувашского отделения Игорь Малов рассказал СМИ, что формальным поводом стали неточности в оформлении документации. Реальные причины, по его мнению, связаны с заявлениями партии по поводу проведения специальной военной операции.

В начале февраля 2022 года Тамбовский областной суд удовлетворил иск Минюста и ликвидировал местное отделение. Партия не устранила нарушения, которые за год до этого послужили основанием для приостановки ее деятельности,— не уведомила Минюст о смене руководителя и названия. Такое же решение в ноябре прошлого года принял Ярославский районный суд.

В июне прошлого года из России уехал председатель ПАРНАСа, экс-премьер России Михаил Касьянов.

Надежда Ярмула

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