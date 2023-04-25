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Коммерсантъ FM
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На Мосбирже прошло первое в 2023 году IPO

Медицинский центр Genetico разместил 10 млн акций в ходе IPO на Московской бирже. Цена размещения составила 17,88 руб., следует из пресс-релиза компании. В результате размещения 12% своего капитала Genetico привлекла 178,8 млн руб. Это первое IPO российской компании в 2023 году и второе с 2022-го.

Книга заявок, уточняет компания, была переподписана в 2,5 раза, общий спрос оказался выше 439 млн руб. «C целью удовлетворения максимального объема заявок, все заявки удовлетворены в объеме не менее 30%, а заявки до 100 тыс. руб.— полностью»,— говорится в сообщении компании. Торги на вторичном рынке начнутся завтра, 26 апреля.

Genetico планирует направить привлеченные средства на развитие российских генетических сервисов, выход на зарубежные рынки и создание препаратов для лечения орфанных заболеваний.

В прошлом году на Мосбирже провел первичное размещение акций сервис аренды электросамокатов Whoosh. Компания привлекла 2,3 млрд руб. В нынешнем году Мосбиржа ожидает проведения десяти IPO.

Genetico — дочерняя компания Института стволовых клеток человека, созданная в октябре 2012 года. Деятельность компании направлена на развитие медицинской генетики и генетических исследований. Genetico станет первой компанией на российском фондовом рынке в области генетических исследований.

Подробнее — в материале «Ъ» «Genetico протестирует IPO».

Лусине Баласян

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