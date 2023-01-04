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Коммерсантъ FM
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Whoosh зарядилась на IPO

Как прошло первое публичное размещение акций сервиса кикшеринга

Только одна компания вышла на IPO в России в 2022 году. Это шеринг-сервис электросамокатов Whoosh, который смог привлечь чуть более 2 млрд руб. — примерно 10% от его капитализации. Компания разместила акции по нижней границе коридора в 185 руб. На вырученные средства Whoosh, в частности, приобрела 45 тыс. электросамокатов, увеличив свой парк на 55%.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Старший инвестконсультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин считает, что размещение прошло неидеально. Однако в условиях кризиса это не повод для критики: «Если компания способна разместиться в таких обстоятельствах, это очень хороший показатель. То есть для инвесторов этот актив, во-первых, может быть интересен, во-вторых, он достаточно качественный, чтобы с учетом всех альтернатив выбрать именно Whoosh.

Как торговались акции Whoosh

Но что касается самой сделки первичного размещения, она прошла не по максимальным специфичным параметрам — то есть по нижней границе. Компания размещала относительно небольшой объем, чуть больше 2 млрд руб., — немного даже для российского рынка. Я бы охарактеризовал размещение Whoosh таким образом: нишевая, небольшая история, которая при определенном стечении обстоятельств может принести высокую доходность акционерам. Но это неконсервативные инвестиции».

Для сравнения в 2021-ом на IPO вышли семь российских компаний. Однако возвращения к такому состоянию в 2023 году ожидать не стоит, признает управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов. По его словам, возможны скорее точечные размещения: «Внутренний рынок слишком неинтересен с точки зрения возможности привлечения капитала для компании. Но, с другой стороны, потребность в капитале все равно есть, а внешние рынки закрыты. Поэтому в любом случае для какой-то части небольших компаний придется выходить на биржу.

Формально это будет IPO, но по размерам — $100-200 млн максимум. То есть про миллиардные первичные публичные предложения, какие-то крупные размещения, наверное, надолго придется забыть, пока не откроются внешние рынки.

Какие это могут быть сферы? Скорее всего, что-то потребительское, импортозамещение. Пока не просматривается каких-то больших вариантов, которые могли бы привлечь на внутренний рынок иностранных инвесторов из дружественных стран. Наверное, если только РЖД разместится или какая-то из ее "дочек", это может привлечь китайских, индийских или иранских игроков. Вызвать интерес могут и телекоммуникационные компании.

Как эксперты оценивают возможности Whoosh по привлечению инвестиций

Как эксперты оценивают возможности Whoosh по привлечению инвестиций

Но когда у тебя какие-то большие инвестпроекты, то все равно этого не хватает, и нужен собственный капитал. Надежды возлагаются на Китай, а в реальности это, скорее, будет либо Ближний Восток, либо приток квазирусских денег. Но если раньше они поступали в Россию через Кипр или Люксембург, то теперь они будут заходить через Дубай, Армению, Азербайджан, Казахстан, Турцию».

Одна российская компания выходила на IPO и в 2019-м — HeadHunter. Пик пришелся на 2020-й и 2021 годы, когда на Мосбирже появилось 11 новых эмитентов. Для сравнения, в США ежегодно на IPO выходит несколько сотен компаний. Впрочем, как пишет Business Insider, со ссылкой на данные консалтинговой фирмы EY, количество размещений в целом в мире сократилось в 2022 году на 45%. Исключением стал сектор энергетики, который нарастил выручку в 3,5 раза. Кроме того, стабильно себя показали технологические компании, которые сохранили позиции лидеров по объему сделок.

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Александр Рассохин

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