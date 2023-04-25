В свердловском поселке Таежный горит более 20 домов, людей эвакуировали

В поселке Таежный (Махневский район, Свердловская область) спасатели ликвидируют крупный пожар, охвативший 21 дом, сообщили в региональной пресс-службе МЧС. По оперативной информации, 16 из домов являются жилыми.

По данным МЧС, эвакуированы 27 человек. На месте возгорания работают более 30 сотрудников и 10 единиц техники, а также вертолет.

Напомним, 25 апреля в поселке Прогресс на площади 1,5 тыс. кв. м. загорелись пиломатериалы. Существует угроза распространения пожара на жилые дома. В ликвидации пожара задействованы 57 человек и 14 единиц техники.

Полина Хабарова

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