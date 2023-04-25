Сербия пригрозила пересмотреть отношение к Украине из-за ее позиции по Косово

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Киев «неприятно удивил» Белград своей позицией на голосовании о вступлении частично признанного Косово в Совет Европы. Украина от голосования воздержалась. Господин Дачич указал, что подобная позиция повлияет на отношение Сербии к территориальной целостности Украины.

«Знаете, с какими усилиями мы голосуем, прежде всего из-за этих наших проблем с нашей территориальной целостностью, в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях? А они, когда речь идет о нашей территориальной целостности, воздержались»,— cказал журналистам Ивица Дачич (цитата по ТАСС).

Он добавил, что внешняя политика основывается на принципе взаимности, в связи с чем Сербия может пересмотреть позицию по территориальной целостности тех стран, которые не поддерживают ее в этом вопросе.

«Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что таким образом разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются? Я этого, правда, не понимаю»,— заявил сербский министр, отметив, что Совет Европы изменился после ухода из него России.

Голосование прошло вчера, 24 апреля, на внеочередном заседании комитета министров. Заявка Косово по итогу голосования была принята. Из стран Евросоюза против проголосовали Испания, Кипр, Румыния. «За» проголосовали Греция и Словакия — обе страны не признают независимость Косово.

Косово направило запрос о членстве в Совет Европы в мае 2022 года. Решение принимается на уровне комитета министров СЕ, а затем Парламентской ассамблеи. Для вступления необходимо одобрение не менее чем двух третей членов Совета Европы. Позицию Сербии по членству Косово в СЕ поддерживала Россия, которая также была против, однако с весны 2022 года Москва покинула организацию.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Косово устремилось в Европу».

Лусине Баласян