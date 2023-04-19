Косово устремилось в Европу

Евросоюз предоставил Косово безвизовый режим. 19 апреля представители Совета министров ЕС и Европарламента подписали соответствующий акт, а накануне решение единогласно одобрили евродепутаты. Путь Косово к безвизовому режиму, занявший более десяти лет, оказался самым долгим среди балканских стран, а ускорило его лишь обострение кризиса на Украине и ввод туда российских войск. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Visar Kryeziu / AP Фото: Visar Kryeziu / AP

«Либерализация визового режима стала реальностью»,— объявило в среду косовское правительство. А президент Вьоса Османи назвала принятое решение «победой не только Косово, но и демократии и единства Европы».

Решение о предоставлении Косово безвизового режима со странами Евросоюза подписали в среду представители Совета министров ЕС и Европарламента. Днем ранее за него единодушно проголосовали евродепутаты. «Не поступило ни единого предложения против, ни единой поправки. Стало быть, решение одобрено»,— объявила по итогам заседания Европарламента во вторник его глава Роберта Метсола. В течение 20 дней решение должно быть опубликовано в Служебном вестнике ЕС, после чего официально вступит в силу.

Хотя безвизовых поездок в Европу обладателям косовских паспортов придется реально подождать до 1 января будущего года, путь Косово к безвизовому режиму с ЕС с правовой точки зрения завершен.

Он оказался самым долгим на Балканах.

Процедура была запущена еще в 2012 году, когда Косово получило от Брюсселя соответствующую «дорожную карту». К тому времени все балканские страны уже пользовались такой привилегией, как безвизовый режим с ЕС. Сербия, Черногория и Македония получили его в 2009 году, а Албания с Боснией и Герцеговиной — годом позже. Только в 2018 году Еврокомиссия пришла к выводу, что Косово выполнило все условия, и предложила государствам—членам ЕС предоставить Приштине безвизовый режим.

Однако принятие желанного для Приштины решения зависло на четыре года, став заложником внутренних проблем ряда стран ЕС и разногласий между ними. Процесс сдвинулся с мертвой точки только в прошлом году — после обострения украинского кризиса и ввода российских войск на Украину.

Предоставив в ускоренном порядке статус кандидатов Украине и Молдавии, Евросоюз не забыл и про Балканы. В прошлом году было принято решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС, а Босния и Герцеговина получила кандидатский статус. Перезапустил Евросоюз и процедуру либерализации визового режима с Косово, что несколько месяцев спустя привело к нынешнему решению.

Следующим шагом Косово на пути в Европу, по замыслу его руководства, должно стать членство в Совете Европы (СЕ).

Соответствующий запрос Приштина направила в мае 2022 года. Его сначала должен рассмотреть Комитет министров СЕ, а конечное решение примет Парламентская ассамблея. И там и там кандидату для вступления необходимо заручиться голосами не менее чем двух третей членов.

Против членства Косово в СЕ (так же как и в других международных организациях) активно выступает Сербия. В этом ее поддерживает Россия. Однако весной прошлого года РФ спустя месяц после начала военной операции на Украине покинула Совет Европы. А без нее две трети оставшихся членов этой организации уже признали независимость Косово. Поэтому наверняка проголосуют и за членство Приштины в СЕ.

Так что итог, по мнению многих экспертов и политиков, фактически предрешен. Более того, ожидается, что процедура рассмотрения заявки Косово будет запущена уже на днях.

Во всяком случае, об этом заявил в понедельник глава МИДа и первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич. И даже пригрозил в связи с этим отменить приуроченный к 20-й годовщине членства Сербии в СЕ визит в Страсбург во вторник. Потом, правда, господин Дачич передумал и в Страсбург все же поехал. А в сербском МИДе объяснили, что цель его визита — «попытаться заблокировать процедуру приема Косово».

Однако с этим заявлением Белграда вышел серьезный прокол. Недавнее соглашение о нормализации отношений, достигнутое сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти под эгидой ЕС и США, предусматривает обязательство Белграда «не противиться членству Косово в международных организациях». Поэтому, как говорит один из ведущих сербских экспертов по внешней политике Бошко Якшич, «заявления о блокировании Косово — ненужные шаги, создающие впечатление, что Сербия одно говорит, а другое делает». А с учетом нынешнего расклада в Совете Европы такие попытки Белграда эксперт считает «и вовсе бессмысленными».

С этим согласна и сербская оппозиция, называющая себя патриотической. Один из ее лидеров Милош Йованович заявил на днях: «Абсолютно логично, что Запад ускоряет прием Косово в Совет Европы, поскольку президент Сербии обязался этому не противиться».