Минфин США предупредил Казахстан о рисках санкций из-за помощи России

Помощник министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила о возрастающих рисках вторичных санкций в отношении казахстанских банков и компаний, которые будут помогать России в обходе введенных против нее ограничений. С таким предупреждением она выступила в ходе визита в Астану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизабет Розенберг

Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters Элизабет Розенберг

Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters

«Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Нам нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться и от санкций, и от мер экспортного контроля, и они достаточно преуспели в этих усилиях»,— сказала госпожа Розенберг (цитата по ТАСС).

Элизабет Розенберг указала, что американская сторона поддерживает диалог с казахстанскими коллегами, с представителями правительства и частного сектора, чтобы ясно обозначить существующие риски, «а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций и мер экспортного контроля».

После начала российской военной операции Казахстан не поддержал санкции против России. При этом Астана не раз подчеркивала, что не помогает России уклоняться от них. 28 февраля в Казахстане прошли переговоры занимавшего на тот момент пост главы МИДа Мухтара Тлеуберди и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе переговоров господин Тлеуберди подчеркнул зависимость республики от российской экономики, а также отметил, что Казахстан не видит каких-либо угроз со стороны России.

О том, как Минфин США намерен пресечь обход санкций странами Центральной Азии,— в материале «Ъ» «Все ездят и ездят, а импорт идет».

Милена Костерева