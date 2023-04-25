Венгрия предложила запретить импорт зерна с Украины до конца 2023 года

Венгрия выступает за сохранение запрета на импорт украинской сельхозпродукции до конца 2023 года, сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь. Венгерская сторона также считает, что Еврокомиссии следует компенсировать расходы на транзит украинского зерна через Восточную Европу. Видеообращение министра опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

«Мы хотим сохранить запрет на импорт (с Украины.— "Ъ") до конца года, чтобы решить проблему потерь, понесенных фермерами, и обеспечить их финансовую поддержку. Мы также будем добиваться, чтобы на этот раз Еврокомиссия не применяла двойные стандарты и чтобы венгерские фермеры тоже могли извлечь из этого выгоду»,— сказал Иштван Надь (цитата по ТАСС).

Глава Минсельхоза Венгрии также сообщил о своем намерении обратиться к Еврокомиссии, чтобы странам предоставили транзитную помощь для покрытия расходов на транспортировку продукции с Украины в третьи страны. По его словам, это позволит гарантировать, что украинское зерно «попадает туда, где оно необходимо» и «не вызовет нарушений на рынках в приграничных государствах ЕС».

После начала боевых действий Евросоюз утвердил временный режим либерализации торговли с Украиной, его действие рассчитано до июня текущего года. В апреле 2023 года Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна. По словам властей, импорт украинских зерновых вредит хозяйству местных фермеров.

Для поддержки польских, венгерских, словацких и болгарских фермеров Еврокомиссия пообещала выделить €100 млн. С перераспределением излишков украинского зерна странам Евросоюза поможет Всемирная продовольственная программа ООН.

Как Украина ищет альтернативные возможности вывоза зерна — в материале «Ъ» «Зерновая порука».

Милена Костерева