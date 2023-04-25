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Коммерсантъ FM
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ООН поможет странам ЕС перераспределить излишки украинского зерна

Всемирная продовольственная программа ООН поможет странам Евросоюза передать излишки украинского зерна нуждающимся странам. Об этом в интервью газете Politico заявил глава отделений ООН в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик.

«Доставка зерна некоторым из беднейших людей имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозили зерно с Украины через Черное море и готовы работать с Еврокомиссией и странами-членами, чтобы найти решение»,— сообщил Мартин Фрик. По его словам, у продовольственной программы есть опыт выстраивания сложной логистики для доставки больших объемов грузов в нуждающиеся страны.

В конце марте четыре страны ЕС — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария — ввели временный запрет на импорт украинского зерна. По словам властей, импорт украинских зерновых вредит хозяйству местных фермеров. После этого Еврокомиссия пообещала выделить €100 млн на поддержку фермеров из этих стран. 23 апреля, как передает газета Politico, представители Еврокомиссии встретились с властями стран, отказавшихся от импорта украинского зерна, чтобы обсудить перераспределение излишек сельскохозяйственной продукции.

После начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели временный режим либерализации торговли с Киевом: с тех пор украинская продукция поступает на общеевропейский рынок без пошлин. По данным ООН Comtrade, экспорт украинских зерновых в Румынию, Польшу, Венгрию и Словакию взлетел с $24 млн в 2021 году до $2,4 млрд в 2022-м.

Как Украина ищет альтернативные возможности вывоза зерна — читайте в материале «Зерновая порука».

Анастасия Ларина

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