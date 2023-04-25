Спасатели потушили пожар на складе в районе ЖБИ

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе готовой продукции на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составляла 60 кв. м. Пострадавших нет.

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Из-за угрозы распространения огня на соседние строения к месту вызова техника и личный состав прибыли по повышенному рангу пожара, который по прибытии пожарных не подтвердился.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в «Доме печати», до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 2 тыс. человек. Очаг возгорания обнаружили в подвале административно-офисного здания. На площади 5 кв. метров горел стеллаж с макулатурой.

Диана Сунагатуллина

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