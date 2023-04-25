Ежемесячная аудитория VK Play превысила 13 млн человек

Российский игровой сервис VK Play отчитался о своем первом годе работы и сообщил, что на платформе сейчас более 16,5 млн зарегистрированных аккаунтов, а число ежемесячных пользователей превысило 13 млн человек. Это на 2 млн человек больше, чем в январе 2023 года. В феврале на сервисе эксклюзивно в СНГ состоялся релиз российской видеоигры Atomic Heart.

С апреля 2022 года на VK Play состоялось свыше 2 тыс. киберспортивных турниров, в которых приняли участие более 600 тыс. человек. К стриминговой платформе VK Play Live присоединились свыше 20 тыс. стримеров, 9 тыс. из которых запускают стримы регулярно. Всего на сервисе было настримлено более 924 млн часов.

Ранее VK выделила 300 млн руб. на развитие российских игровых разработчиков — их проекты получат особые условия и дополнительные возможности для продвижения при публикации в VK Play. Также облачный игровой сервис VK Play Cloud стал доступен в приложении VK Play на Android. Бета-версия VK Play была запущена 25 апреля 2022 года. Платформа объединяет различные сервисы: каталог игр, стриминг, облачный гейминг, киберспортивные соревнования и игровое медиа.

Евгений Федуненко