У VK Play свыше 11 млн активных ежемесячных пользователей

Российским игровым сервисом VK Play пользуются более 11 млн пользователей в месяц. При этом в целом с ноября 2022 года на платформе было зарегистрировано свыше 12 млн аккаунтов.

Стриминговым сервисом VK Play Live пользуются более 12 тыс. стримеров, в целом на площадке состоялось свыше 80 тыс. стримов длительностью более одного часа. В каталоге облачного сервиса VK Cloud есть более 400 игр, каждый месяц геймеры свыше 1,5 млн часов играют с помощью облачной платформы. В 2022 году VK Play провела 1,1 тыс. киберспортивных турниров, в том числе два турнира серии VK Play Cup с призовым фондом более $500 тыс. В целом в киберспортивных соревнованиях VK Play участвовало свыше 200 тыс. человек.

Бета-версия VK Play была запущена в апреле 2022 года. Платформа объединяет различные сервисы: каталог игр, стриминг, облачный гейминг, киберспортивные соревнования и игровое медиа.

Евгений Федуненко